Ventes d'armes : Berlin continue de bouder l'Arabie Saoudite

C'est "nein" et ce n'est pas vraiment une surprise. Lors d'un point presse, un porte-parole de la chancellerie a annoncé lundi qu'"aucune nouvelle demande (de licences d'exportation, ndlr) sur l'Arabie Saoudite ne sera autorisée jusqu'au 31 décembre 2020". Ce qui signifie que les livraisons ne sont pas annulées mais à nouveau suspendues. Berlin avait décidé en novembre 2018 un embargo des ventes et des livraisons d'armes à destination de Ryad après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Ce gel avait été prolongé en septembre 2019 pour six mois.

Récemment, le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud avait pourtant exhorté l'Allemagne à lever son embargo sur les armes. Maniant la carotte et le bâton, le ministre des Affaires étrangères a rappelé dans une interview à l'agence de presse allemande DPA "la haute qualité de l'armement" allemand mais a averti qu'il "existe d'autres sources où vous pouvez obtenir de tels armements". Et de conclure que "nous allons acheter ce dont nous avons besoin, où nous pouvons l'obtenir".

Une prolongation jusqu'au nouveau gouvernement allemand?

La fin théorique de l'embargo est donc prévu le 31 décembre 2020 mais on voit mal le gouvernement reprendre les exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite à seulement neuf mois des élections fédérales pour le renouvellement du Bundestag qui sont prévues en septembre 2021. Résultat, en tenant compte des négociations sur la constitution ou pas d'une coalition, il est possible que l'Allemagne débloque les exportations durant l'hiver 2021/2022... en plein dans la campagne présidentielle en France.