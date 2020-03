Florence Parly au Bangladesh pour vendre le Rafale

En voyage au Bangladesh (8 et 9 mars), la ministre des Armées Florence Parly a vanté auprès de la Première ministre Sheikh Hasina, qui est aussi ministre de la Défense, les performances du Rafale, l'avion de combat tricolore fabriqué par Dassault Aviation. La ministre en a profité pour rencontrer également le ministre des Affaires étrangères, Abdulkalam Abdul Momen, reçu à Paris en octobre dernier. Cette prise de contact entre Florence Parly et les responsables politiques bangladais est le début d'un long processus de discussions entamées entre la France et le Bangladesh.

Outre le Rafale, Florence Parly a évoqué au cours de ces entretiens qui s'inscrivent dans la stratégie française dans la région Indopacifique, l'environnement stratégique et sécuritaire international, notamment la situation des réfugiés Rohingya, "pour l'accueil desquels la France a eu souvent l'occasion d'exprimer sa reconnaissance aux autorités bangladaises", a expliqué le ministère des Armées dans un communiqué. La ministre a également abordé les évolutions des politiques de défense et de sécurité respectives ainsi que les perspectives de coopération. "Compte tenu des convergences entre les deux pays, Florence Parly a marqué son souhait de renforcer la relation de défense dans tous les domaines et a formulé des propositions à cet effet", a précisé le ministère.

Des exportations françaises d'armements quasi-inexistantes

Pourquoi le Rafale ? Parce que le Bangladesh s'y intéresse, comme l'avait révélée La Tribune. L'avion de combat tricolore a déjà été acheté par son grand voisin l'Inde. Selon nos informations, le ministère de la Défense bangladais dispose du budget pour acheter huit avions de combat. Pour autant, l'avion de combat tricolore, qui n'est pas le seul à vouloir atterrir à Dacca, est loin d'être le favori au Bangladesh. Les Américains ont débarqué en force en 2019 au Bangladesh pour proposer aux forces armées bangladaises une multitude d'armements, des avions de chasse à des systèmes de missiles en passant par des hélicoptères de combat.

Sans surprise, la France exporte très peu au Bangladesh. En dix ans (2009-2018), les industriels français ont exporté pour 25,7 millions d'euros, dont 8,4 millions en 2018, de matériels militaires aux forces armées bangladaises. Ils sont livré sur la même période pour 12,8 millions d'équipements militaires. Fin 2018, il y avait 42 licences accordées en cours vers le Bangladesh pour un total de 2,9 milliards d'euros (dont 2,6 milliards de matériels navals).