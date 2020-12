Innovation : le fonds lancé par Florence Parly devra faire ses preuves pour convaincre

Le fameux fonds annoncé depuis plusieurs mois par le ministère des Armées a été lancé vendredi matin par Florence Parly, qui a signé la lettre d'intention de création du Fonds innovation défense (FID), dont le nom de code était jusqu'ici Definnov. A côté de Definvest, qui prend des participations au capital de start-ups et PME, dont le savoir-faire ou les développements sont stratégiques pour la défense, ce nouveau fonds s'étend sur une durée de six ans.

Un nouveau fonds

Opéré par Bpifrance, il doit prendre des participations dans des entreprises innovantes en phase de croissance, que ce soit des start-ups, des PME ou encore des entreprises de taille intermédiaire (ETI) développant des technologies duales et transverses et intéressant le monde de la défense comme l'énergie, le quantique, les technologies de l'information dont l'intelligence artificielle, l'électronique et les composants, les matériaux, la