L'Argentine a sauvé les exportations de Naval Group en 2018

Un sur quatre. Pour le moment. Sur quatre campagnes portant sur la vente de corvettes ou patrouilleurs de la famille Gowind (Argentine, Emirats Arabes Unis, Roumanie et Egypte), qui pouvaient déboucher sur une décision en 2018, Naval Group a décroché un succès de haute lutte en Argentine. D'ailleurs, on en sait un peu plus sur les modalités et le financement du programme de la marine argentine "Projet de relance de la capacité de patrouille maritime navale" pour améliorer la surveillance de la zone économique exclusive (plus de 138 milles nautiques carrés). Le montant du contrat s'élève très précisément à 319,034 millions d'euros.

En dépit des difficultés financières de l'Argentine, trois banques ont fait le pari d'accorder un financement à Buenos Aires pour financer quatre patrouilleurs Gowind construits par Naval Group, dont L'Adroit, selon nos informations : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et, plus surprenant, la banque espagnole Santander. Faut-il rappeler que l'Espagne était fin 2017 tout près de faire capoter l'accord entre la France et l'Argentine. Finalement, l'Etat français et Naval Group ont su remettre en selle le projet tricolore. La construction des trois patrouilleurs neufs générera surtout de la charge aux sites de Kership (Lanester et Concarneau).

Roumanie, Emirats Arabes Unis et Egypte...

Dans les trois autres campagnes, Naval Group reste bien placé mais les incertitudes ne sont pas encore toutes levées... Par exemple, en Roumanie, Naval Group a gagné l'appel d'offres en présentant l'offre la mieux-disante mais le gouvernement roumain, qui roule pour Damen, associé au chantier roumain Galati, fait tout pour faire gagner le chantier néerlandais. Bucarest doit annoncer une décision le 12 janvier : sélection d'un chantier naval, report ou annulation. En Egypte, Naval Group reste toujours en course pour la vente de deux corvettes Gowind supplémentaires en dépit du contrat signé entre ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) et Le Caire pour la fourniture de quatre frégates Meko.

Enfin, aux Emirats Arabes Unis, les négociations passent pas des hauts et des bas. Ce qui est très courant dans ce pays du Golfe, où les négociations sont habituellement très longues et très dures. Lors de sa venue à Paris fin novembre, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des Forces armées des Emirats Arabes Unis (EAU), Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, a critiqué à l'occasion d'un dîner offert par le Premier ministre Edouard Philippe Naval Group, qui négocie la vente de deux corvettes Gowind (plus deux en option). Au dernier jour de sa visite présidentielle dans ce pays du Golfe en novembre 2017, Emmanuel Macron avait annoncé ce projet de contrat, après une série d'entretiens avec Cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyane. Le PDG de Naval Group Hervé Guillou est allé mi-décembre aux Emirats Arabes Unis pour relancer avec succès les négociations. A suivre...