L'Argentine va signer le contrat de financement pour s'offrir quatre patrouilleurs de Naval Group

Les trois patrouilleurs (OPV), qui seront construits par Naval Group, et l'Adroit sont très proches d'accoster en Argentine. Le contrat va passer dans les heures qui viennent une dernière étape majeure avant la promulgation du décret du président Mauricio Macri. Selon des sources concordantes, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et son homologue argentin Nicolás Dujovne vont signer le contrat de financement pour l'acquisition des quatre patrouilleurs de Naval Group par la marine argentine pour un montant d'environ 300 millions d'euros. Ce sera l'épilogue d'un très long dossier, qui a connu d'incroyables rebondissements lors de sa négociation. Comme quoi quand l'équipe de France se mobilise, les résultats arrivent...

Bruno Le Maire sera en Argentine dans le cadre d'une visite bilatérale officielle d'Emmanuel Macron et du sommet du G20, qui se déroulera à Buenos Aires à compter de vendredi jusqu'à samedi. Ce sommet du G20 est le treizième du Groupe des vingt pays depuis sa création pour les chefs d'État en 2008. Bruno Le Maire aura d'abord un entretien bilatéral à 11h30 (heure argentine) avec son homologue argentin, Nicolás Dujovne, puis un deuxième entretien à midi avec Mauricio Macri, qui sera suivi d'une conférence de presse conjointe des deux présidents.

Un long cheminement

En juin dernier, Naval Group avait signé un contrat commercial avec la marine argentine pour la vente de quatre patrouilleurs. Puis, le groupe naval a tenté ces derniers mois de boucler le financement de cette acquisition par l'Argentine. Un dossier très compliqué compte tenu de la situation financière de l'Argentine. Douze ans après avoir rompu avec le FMI, Buenos Aires a récemment reçu 15 milliards de dollars du Fonds monétaire international, la première tranche d'un prêt de 50 milliards de dollars conclu en août dernier. Puis L'Argentine, secouée par une crise économique et la chute du peso, a obtenu fin septembre du FMI une rallonge de 7 milliards de dollars d'aide.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui avait reçu en avril dernier son homologue argentin, Jorge Faurie, un proche du président Mauricio Macri, avait déclaré au quotidien argentin, La Nacion, qu'un accord final avait été conclu entre Buenos Aires et Paris pour ce contrat d'armement. "Le principe a été accepté et l'opération devrait bientôt être finalisée", avait-il précisé à La Nacion. Le ministre des Affaires étrangères argentin Jorge Faurie avait donné quelques détails sur cette opération : "L'offre technique a été acceptée. Maintenant nous discutons du montage financier de ces navires. Le prix final, qui a été décidé après le voyage de Naval Group en Argentine, était beaucoup plus proche de celui des autres chantiers navals".