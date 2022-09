Le groupe Gorgé finalise l'acquisition d'iXblue, qui va doper ECA Group

C'est fait. Le groupe Gorgé a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition d'iXblue, qui rejoint ECA Group. Une opération réussie en mars dernier au nez et à la barbe du fonds Adagia et de Thales, qui auraient pourtant proposé un prix supérieur à celui du groupe Gorgé, selon nos informations. Cette opération va permettre l'émergence "d'un champion industriel européen de haute technologie dans les domaines de la robotique, du maritime, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique", a souligné le groupe Gorgé dans un communiqué publié jeudi. Les deux entreprises, qui emploieront 1.500 personnes, réaliseront un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros.

"Les managers et les salariés d'iXblue se reconnaissent dans le projet industriel présenté par le groupe Gorgé, avait expliqué le le PDG de Groupe Gorgé, Raphaël Gorgé, dans une interview accordée à La Tribune. Ils savent qu'ils ont toute leur place dans cette nouvelle entité et qu'il n'y a pas de redondances. Nous voulons juste permettre aux deux entreprises de croître plus vite".

Ixblue, une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros

L'acquisition de iXblue, pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros, a été réalisée par une holding qui détient désormais 100% de iXblue et de ECA Group. Cette acquisition a été financée par : un crédit syndiqué de 185 millions d'euros, pour moitié amortissable sur 6 ans et pour moitié in fine sur 6,5 ans ; un financement in fine de 230 millions d'euros apporté par le fonds d'investissement ICG (Intermediate Capital Group) dont un tiers sous forme d'obligations et deux tiers sous forme d'actions de préférence ; et, enfin, 24 millions d'euros apportés par Hervé Arditty, actionnaire fondateur de iXblue, par l'intermédiaire de sa holding iXcore.

En conséquence, le capital du nouveau groupe se répartit ainsi à fin septembre : Groupe Gorgé détient 62% du capital (82% des droits de vote) et a la possibilité de racheter la totalité des instruments financiers détenus par le fonds ICG dans un délai compris entre quatre et sept ans, à un prix dont la formule de calcul est déjà déterminée ; 33% par ICG (11% des droits de vote) ; et, enfin, 5% par Pierre Arditty (7% des droits de vote).

Un potentiel de croissance rapide



Ensemble, iXblue et ECA Group proposeront aux clients une offre allant des composants aux systèmes complexes pour soutenir les missions critiques dans des environnements sévères. « Cette acquisition par le Groupe Gorgé, qui place iXblue et ECA Group sous le même toit, va nous permettre de créer de nouvelles synergies et de renforcer notre capacité à investir dans la recherche et le développement pour offrir des solutions toujours à la pointe de la technologie », estime le PDG d'iXblue, Fabien Napolitano.

Pour sa part, le directeur général d'ECA Group Dominique Giannoni explique que « cette opération consolide notre leadership sur nos marchés (...) Nous voyons de belles opportunités de développement que nous sommes impatients de partager avec nos clients ». L'ensemble ECA Group-iXblue a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 25% à horizon 2025-2026.