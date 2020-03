Vente de Photonis : l'Etat français met son veto à l'américain Teledyne

C'est non. Le groupe américain Teledyne ne pourra pas racheter la PME technologique Photonis au fonds d'investissement français Ardian. Alignés sur cet arbitrage, les ministères de l'Economie et des Armées se sont accordés à dire qu'il fallait que "cette entreprise reste souveraine", selon une source proche du dossier. Florence Parly a beaucoup poussé pour mettre ce coup de frein sur cet investissement étranger. Et dans ce cadre-là, l'Etat "ne peut envisager une option de vente à une société américaine, explique une source à l'Hôtel de Brienne. On estime que c'est trop souverain pour être cédé à un groupe américain". C'est clair et net et "il n'y a pas eu de débat", fait-on valoir à l'Hôtel de Brienne. Le groupe américain d'ingénierie et d'électronique Teledyne était en négociation exclusive depuis début février, comme l'avait révélé l'AFP mi-février.

Logiquement, l'Etat "a signifié de manière explicite" sa décision au vendeur et à l'acheteur, précise-t-on à la Tribune. Une grande première pour l'Etat français, qui d'habitude préfère décourager en amont les investisseurs dont il ne voulait pas sur des entreprises stratégiques. L'Etat tente à chaque fois de trouver un équilibre entre deux principes opposés : attractivité de la France et souveraineté.

Safran, Thales et Bpifrance "travaillés au corps"

Et maintenant ? Soit Ardian met son projet de vente de Photonis au frigo - ce qui serait "la solution optimale" pour le gouvernement -, soit l'Etat français trouve une alternative à Teledyne, de préférence française. "On recherche une solution française évidemment", explique-t-on dans l'entourage de la ministre des Armées. Et les regards se tournent donc vers Safran et Thales, qui avaient déjà été sollicités comme l'avait révélée La Tribune. Ces deux fleurons de l'aéronautique française avait décliné l'offre. "On va les travailler au corps et il ne faut pas préjuger de ce travail au corps", souligne-t-on. Selon nos informations, Safran et Thales sont prêts à prendre des participations minoritaires.

Et Bpifrance ? La banque publique, qui jusqu'ici a fait la sourde oreille sur ce dossier, va être également sollicitée. "On regarde dans quelle mesure Bpifrance peut prendre un ticket mais, de toute façon, la banque ne bouclera pas le tour de table à elle tout seule", explique-t-on à La Tribune. Mais pas sûr que les trois acteurs sollicités plongent les yeux fermés sur Photonis, dont la valorisation atteint un sommet de près de 500 millions d'euros (soit 10 fois l'Ebitda). "Parfois les intérêts court terme et financiers ne sont pas exactement les intérêts long terme de l'Etat", rappelle-t-on.

Pourquoi l'Etat a mis son veto

Sur ce dossier, le gouvernement a fait "une analyse appuyée et approfondie de ce que représente Photonis pour l'Etat français". Cette entreprise, dont le siège social se trouve à Mérignac, est un des leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de tubes intensificateurs de lumière dans les secteurs de l'aéronautique, de la recherche et de la défense ainsi que pour des applications à débouché commercial. Elle dispose d'une nouvelle technologie dans le numérique qui va permettre de communiquer non plus à travers le cuivre mais par la lumière. D'une façon générale, Elle a notamment vendu ses équipements militaires et de sécurité aux forces spéciales de tous les pays de l'OTAN.

En outre, Photonis, qui travaille sur la détection neutronique, envoie ses équipements pour le laser Megajoule et la direction des applications militaires du CEA. Cette PME fabrique des petits instruments qui permettent de compter les neutrons, de mesurer les flux neutroniques ce qui permet de contrôler la façon dont les réactions nucléaires peuvent se dérouler. "On comprend facilement pourquoi c'est un acteur important", fait-on observer au ministère des Armées.