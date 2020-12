Qatar : le Boxer de Krauss-Maffei Wegmann a mis hors-jeu le VBCI de Nexter

Les bonnes nouvelles s'accumulent sur le bureau de Frank Haun. Désormais seul CEO à la tête de KNDS, la société franco-allemande spécialisée dans l'armement terrestre qui chapeaute Nexter et Krauss-Maffei Wegmann (KMW), il a également profité depuis plus d'un an des déboires de Nexter au Qatar pour y revenir en force. Et de quelle...