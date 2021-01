Rafale en Grèce : un contrat attendu à partir du 20 janvier

Le contrat Rafale en Grèce est une "affaire de quelques semaines", a affirmé jeudi le PDG de Dassault Aviation et président du GIFAS, Eric Trappier, à l'occasion de la présentation traditionnelle des vœux du GIFAS à la presse. Selon la presse grecque, la signature des trois contrats signés entre la France et la Grèce (Rafale, support des appareils et armements) a été reportée après le 20 janvier et devrait se dérouler au plus tard à la fin du...