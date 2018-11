Téhéran défie les Etats-Unis avec son avion de combat "Made in Iran"

Certainement un pied de nez à Donald Trump et aux nouvelles sanctions qu'il veut imposer lundi à l'Iran. En tout cas, Téhéran ne lâche pas et lance la production en série du Kowsar, un avion de combat "100 % Made in Iran" destiné à son armée de l'air, a rapporté samedi la télévision d'Etat iranienne. "Très vite, l'avion sera produit en quantités nécessaires et il sera mis à la disposition de l'armée de l'air", a annoncé le ministre de la Défense iranien, Amir Hatami, lors d'une cérémonie retransmise à la télévision. Selon Téhéran, le Kowsar a été intégralement conçu en Iran et il sera capable de transporter une grande variété d'armements. Il pourra également être utilisé pour de courtes missions de soutien aérien.

L'armée de l'air iranienne est actuellement faiblement dotée et utilise des avions de combats russes ou américains acquis avant la révolution. En Syrie, où l'Iran apporte son soutien aux forces gouvernementale, l'armée iranienne dépend du soutien aérien de la Russie. Les Iraniens avait dévoilé fin août ce nouvel avion de combat, baptisé Kowsar. Téhéran avait affirmé que ses capacités militaires sont uniquement dissuasives et visent à parvenir à une "paix durable" dans la région, en pleine tension avec les Etats-Unis sur le dossier nucléaire et l'Arabie Saoudite.

Une modernisation du F-5 américain?

Cet avion, entièrement conçu en Iran, est capable de transporter différents types d'armes et sera utilisé pour de courtes opérations de soutien aérien, explique l'agence de presse iranienne Tasnim. Selon cette agence de presse, le Kowsar dispose d'équipements technologiques "de pointe", dont des radars polyvalents. Il a été testé avec succès et une démonstration de vol a été diffusée par la télévision iranienne en présence du président Hassan Rohani. Cet appareil semble être une modernisation de l'avion de combat américain F-5, qui avait été acheté par le Shah avant la révolution islamique de 1979.

En 2013, l'Iran avait présenté un avion de combat baptisé Qaher 313 et fabriqué par les entreprises nationales mais certains experts avaient, à l'époque, exprimé des doutes sur la viabilité de cet appareil.