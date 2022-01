Thales engrange un mégacontrat de soutien de 1,5 milliard d'euros sur 10 ans

Les contrats verticalisés deviennent de plus en plus la norme au ministère des Armées. Après le soutien verticalisé le Maintien en condition opérationnelle (MCO) des différentes flottes aériennes des forces armées (avions et hélicoptères), la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) étend cette nouvelle stratégie de contractualisation aux systèmes de systèmes, tels que le Système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA). Avec ce type de contrat, la ministre des Armées Florence Parly compte sur une amélioration de la disponibilité de SCCOA. Thales s'est engagé sur la disponibilité de l'ensemble de SCCOA, qui sera proche de 100% conformément à la disponibilité habituelles des systèmes critiques du ministère des Armées.

"La durée du marché sur une durée de 10 ans permet à Thales de réaliser la mise à hauteur de son outil industriel garantissant ainsi la pérennité du soutien de ce système, qui est indispensable pour la PPS (posture permanente de sécurité aérienne, ndlr) dans les dix années à venir", a expliqué jeudi lors du point presse du ministère des Armées, la directrice de la maintenance aéronautique, Monique Legrand-Larroche.

Thales, qui est l'un des tout premiers industriels à bénéficier de cette contractualisation avec le contrat VASSCO (VerticAlisation du Soutien du SCCOA), a été notifié en décembre par la DMAé de ce méga-contrat de 1,5 milliard d'euros sur 10 ans. Il va remplacer les 35 contrats complexes et hétérogènes qu'il y avait jusqu'ici en vigueur. Pour autant, ce contrat n'englobe pas les prestations des partenaires de Thales. En outre, ce montant dévolu à Thales pourrait être un minimum en raison de l'évolutivité de SCCOA. "Le scénario imaginé correspond à la réalité du moment", a expliqué le directeur général adjoint, en charge des Systèmes Terrestres et Aériens, Christophe Salomon, lors d'un point presse organisé vendredi. Ce contrat permet également à Thales "d'avoir une visibilité" sur le long terme pour assurer le MCO (Maintien en condition opérationnelle) de SCCOA, estime-t-il.

Un système très critique

Thales va coordonner une quinzaine d'industriels pour le soutien de SCCOA : CS Group, le SIAé (Service industriel de l'aéronautique), Hemeria, MOSS (entreprise commune Airbus/Thales), Orolia, Daher, Airbus, Degréane, Capgemini, SAAB... Maître d'oeuvre du soutien de SCCOA, le groupe d'électronique pilotera notamment la mise en place d'un système logistique plus efficient, qui devra assurer le soutien de SCCOA sur 125 sites en France et en outre-mer avec la mise en place de guichets disponibles 24h/24h et 7j/7. Cela permettra d'optimiser les délais d'acheminement des pièces de rechange ainsi qu'une meilleure réactivité des opérations de MCO des systèmes tout en prenant en compte les contraintes opérationnelles de l'armée de l'air. Il devra également s'assurer des stocks de pièces sur les théâtres d'opération extérieure. Thales assurera enfin la réalisation du soutien des systèmes (systèmes de communication, radars) qui sont sous sa responsabilité, a expliqué Christophe Salomon.

Indispensable à la posture permanente de sécurité aérienne, SCCOA, qui est composé de plus de 700 systèmes (radars, systèmes d'information, réseaux...) assure la surveillance et le contrôle de l'espace aérien, la coordination de la défense sol-air et la planification, la programmation et la conduite des opérations sur le territoire national comme en opérations extérieures. C'est également un système de système incrémental, composé de systèmes de plusieurs générations. Dans ce cadre, le marché confié à Thales "intègre l'ensemble de la dynamique de retrait de service" de certains vieux systèmes et "d'arrivée de nouveaux systèmes", a expliqué Monique Legrand-Larroche. Le SCCOA bénéficiera ainsi de mises à niveaux et de l'arrivée de systèmes de nouvelle génération. En parallèle des retraits de service des systèmes les plus anciens ou obsolètes.

Maintenance prédictive

Le soutien de SCCOA atteindra son régime de croisière dans trois, quatre ans, le temps pour Thales d'engranger des données pour commencer à faire de la maintenance prédictive. Grâce à un système d'information unifié au cœur du pilotage opérationnel (HeadLight), qui permettra de planifier des opérations de soutien conjoint, VASSCO assure l'intégrité et le partage rapide de l'information entre tous les acteurs pouvant participer au soutien des systèmes. Ce contrat permet à Thales de se focaliser et de coordonner ses "efforts sur les actions génératrices de disponibilité tout en maîtrisant les coûts, estime la DMAé. Disposant d'une vue d'ensemble sur les différentes générations de matériel, le titulaire effectuera une veille proactive du traitement des obsolescences des matériels comme des logiciels".