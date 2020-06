Armement : les exportations de la France ont baissé de 11% en 2019

Le bilan des exportations d'armement françaises 2019 est très honorable en atteignant le montant de 8,3 milliards d'euros. Surtout pour une année sans contrat Rafale, qui en moyenne s'élève ces années-là entre 6 et 7 milliards d'euros. In fine, les ventes d'armes françaises baissent de 11,1% par rapport à 2018 (9,1 milliard), une année où la France avait toutefois enregistré sa troisième meilleure performance en 20 ans. Dans le même temps, les industriels français ont livré l'an dernier pour 9,9 milliards de systèmes d'armes, en nette hausse (50%) par rapport à 2018. Les prises de commande en 2019 consolident la place de la France dans le top 5 des exportateurs mondiaux. Sur 10 ans, l'industrie d'armement française a vendu pour plus de 86 milliards d'euros d'armements à l'exportation.

La part des achats de systèmes d'armes français par des pays européens va très certainement faire plaisir à la ministre des Armées Florence Parly. Elle progresse encore par rapport à 2018 (25%) pour se hisser à 45 % du total des prises de commande de 2019 grâce notamment à la signature de trois grands contrats : Naval Group en Belgique (guerre des mines), Airbus Helicopters en Hongrie (hélicoptères H225M et H145M) et Thales et Airbus en Espagne (satellites de communication sécurisée, Spainsat NG I et II). Outre ces trois pays, la France a engrangé de deux autres grands contrats aux Émirats Arabes Unis (corvettes Gowind de Naval Group) et en Australie (sous-marins de Naval Group).

Le top 3 : Belgique, Émirats Arabes Unis et Hongrie

C'est un top 3 des clients de la France assez inédit avec la Belgique (1,8 milliard d'euros), les Émirats Arabes Unis (1,5 milliard), un client classique de la France, et la Hongrie (631,4 millions). Soit deux pays européens dans ce top 3 et trois dans le top 5 : Espagne (434,6 millions) et Australie (433,3 millions). Cette tendance se poursuivra-t-elle ? A voir... La France - plus particulièrement Naval Group -, devra notamment conclure en 2020 deux campagnes importantes en Grèce (deux frégates d'intervention et de défense) et en Roumanie (4 corvettes Gowind) si elle veut poursuivre cette tendance. Puis, suivent dans l'ordre (top 10) l'Indonésie (266,2 millions), le Brésil (256,5 millions), Chypre (227,6 millions), l'Arabie Saoudite (208,9 millions) et l'Inde (201,3 millions).

