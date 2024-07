Agroalimentaire : le gouvernement publie deux textes autorisant les industriels à réutiliser les eaux usées

Deux textes rendent opérationnelle la réutilisation des eaux usées dans la production alimentaire ce mardi. Le gouvernement a publié un décret et un arrêté autorisant le recyclage des eaux usées par les industriels de l'alimentation, dans le but de réduire la pression sur cette ressource.

Un premier décret avait déjà été publié fin janvier au Journal officiel, qui définissait « les conditions requises pour la production et l'usage d'eaux réutilisées en vue de la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ».

Il précisait « notamment les catégories d'usages possibles, la procédure d'autorisation des projets de production d'eau usée traitée recyclée et les modalités de surveillance à mettre en place pour s'assurer que la production et l'utilisation des eaux réutilisées sont compatibles avec les impératifs en matière de sécurité sanitaire des aliments ».

Modification du code de la Santé publique

Les deux textes publiés mardi permettent de rendre le cadre réglementaire concernant l'utilisation des eaux recyclées dans l'agroalimentaire « pleinement opérationnel », a indiqué le ministère de l'Agriculture dans un communiqué.

Le décret modifie le code de la Santé publique et autorise notamment « l'utilisation de certaines eaux recyclées en tant qu'ingrédient dans la composition de denrées alimentaires finales », est-il décrit dans le JO.

Il permet aussi aux eaux recyclées issues des matières premières et aux eaux de processus recyclées de « circuler dans le même réseau que le réseau de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine ».

De son côté, l'arrêté « fixe les différents usages autorisés » et « les exigences de qualité requises pour des eaux impropres à la consommation humaine, réutilisées pour la préparation, la transformation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine », y compris pour le nettoyage des locaux, installations et équipements.

Une économie « de 15% à 80% en eau potable »

Les industriels français de l'alimentation attendaient avec impatience les modalités de recyclage d'eau. Ces fabricants de yaourts, saucisses ou légumes surgelés redoutent de se voir couper le robinet, ce qui menacerait leur activité très dépendante de l'eau, notamment pour laver les ingrédients et les installations.

Après la sécheresse de 2022 et son cortège de restrictions, le gouvernement avait présenté en mars 2023 un plan prévoyant notamment de lever « les freins réglementaires à la valorisation des eaux non conventionnelles ».

Le nouveau cadre réglementaire, soumis à une consultation du public au cours du mois de mai 2024, « permettra de réduire significativement les prélèvements dans la ressource naturelle en eau, notamment en période de sécheresse », s'est félicité le ministère de l'Agriculture dans son communiqué.

Pour certaines industries, cette réutilisation des eaux permettra une économie « de 15% à 80% en eau potable ».

11% des eaux réutilisées dans le monde

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, « seulement 11% » des eaux usées domestiques et industrielles sont intentionnellement réutilisées à l'échelle de la planète. Avec de grandes variations : moins de 1% en France, d'après le centre d'études sur l'environnement Cerema, et 87% en Israël, principalement pour irriguer les cultures, rapporte l'OCDE.

En Bretagne, première région agroalimentaire de France, l'association des industriels du secteur (ABEA) a calculé que, s'il était généralisé, ce recyclage de l'eau pourrait permettre de réduire les prélèvements des entreprises bretonnes « de l'ordre de 20 à 25% ». Actuellement, l'agroalimentaire pèse autour de 12% des prélèvements d'eau dans la région.

Situation « très satisfaisante » des nappes phréatiques La situation des nappes phréatiques françaises a continué de s'améliorer en mai sous l'effet des pluies et présente un état globalement « très satisfaisant », à l'exception de quelques régions, laissant « entrevoir une période estivale moins difficile que l'an dernier », selon le point mensuel du BRGM. Au 1er juin, 70% des nappes de l'Hexagone présentent des niveaux au-dessus des normales, contre 65% un mois auparavant. Seuls 19% (contre 22%) restent à des niveaux inférieurs aux normales, note le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans un bulletin publié le 14 juin. La situation s'est un peu dégradée sur les nappes des Alpes et de Provence. En Corse, les niveaux restent hétérogènes, proches ou au-dessus des normales à l'ouest mais « bas à très bas » sur le cap Corse et la partie orientale. Le gros point noir concerne l'Aude et les Pyrénées-Orientales, dans les régions du massif des Corbières et de la plaine du Roussillon où les précipitations en avril puis mai « n'ont pas permis de compenser les déficits ».

(Avec AFP)