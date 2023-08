Veolia affiche des résultats record au premier semestre et accélère dans le retraitement des eaux usées

« Ce sont des résultats historiques » pour Veolia au premier semestre de l'année, s'est félicitée, ce jeudi, sa directrice générale Estelle Brachlianoff. Et pour cause, après une année 2022 déjà record, le géant de la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie voit son chiffre d'affaires grimper à 22,7 milliards d'euros, contre 20,2 milliards au premier semestre 2022, soit 14,2% de croissance. Un chiffre qui culmine néanmoins à +5,2% hors effet du prix des énergies qui a largement grimpé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Lire aussiRéutilisation de l'eau : il faut « quatre ministères » pour gérer les projets en France, dénonce la patronne de Veolia

Veolia performe également avec un Ebitda de 3,16 milliards d'euros, en progression de +8,2%. De même, son Ebit connaît une hausse de +13,3% et son résultat net courant de +18,7%. « Ces très bonnes performances [...] sont le reflet de notre dynamisme commercial, comme de notre excellence opérationnelle, et confirment notre faible sensibilité aux cycles économiques », a vanté Estelle Brachlianoff dans un communiqué, soulignant « le positionnement idéal [de Veolia] de leader de la transformation écologique sur un marché en croissance comme l'illustrent par exemple les nombreux contrats gagnés depuis le début de l'année pour aider nos clients à faire face à la rareté de la ressource en eau ».

Développer la réutilisation des eaux usées à l'échelle locale

Estelle Brachlianoff a notamment annoncé un contrat remporté par Veolia avec l'agglomération autour de Perpignan prévoyant la gestion de la distribution d'eau potable et du traitement des eaux usées. « Nous allons mettre tout notre savoir-faire pour réduire les fuites dans les réseaux », a-t-elle assuré lors d'une conférence de presse, se fixant l'objectif de passer d'un taux de 20% à 12% de fuites grâce à une technologie d'intelligence artificielle qui permet de les détecter en temps réel.

Car « c'est d'abord une stratégie territoriale » que mène Véolia dans le déploiement de son activité « eau » confirme à La Tribune Thierry Trotouin, directeur d'offre pour les eaux usées urbaines et industrielles. « On travaille principalement avec les collectivités qui nous ont confié leurs stations d'épuration, en mettant en place, après une phase d'étude, des solutions de REUSE qui permettent d'optimiser la gestion de la ressource, selon les spécificités de chaque territoire ». Veolia leur propose notamment l'installation d'un système permettant de recycler les eaux usées de ces stations d'épuration. Depuis l'été dernier, date du lancement de cette unité de réutilisation de l'eau, 50 stations ont d'ores et déjà été installées pour un potentiel d'économie jusqu'à 1,2 million de m3 d'eau par an. Désormais, elle ambitionne de déployer 200 unités d'ici fin 2024.

Au-delà des stations d'épuration elle-même, cette eau a bien d'autres usages comme, entre autres, le nettoyage des voiries ou encore l'arrosage des espaces verts. Des pratiques très peu développées en France mais que Veolia développe avec certaines collectivités, notamment à Saint-Cyprien où l'unité de réutilisation permet de recycler jusqu'à 2.000 m3 d'eau par jour afin d'irriguer les espaces verts et agricoles d'arboriculture. De même, à Bergerac en Dordogne, 7.000 m3 d'eau par an pourront être économisés grâce à un nettoyage des voiries avec de l'eau potable.

Succès du rachat de Suez

« Véolia est le numéro un mondial des technologies de traitement de l'eau. Nous disposons de tout ce qui est possible de faire de mieux dans le monde au sein de notre portefeuille d'activité », a ainsi assuré Estelle Brachlianoff, ce jeudi.

Un savoir-faire que l'entreprise doit notamment à son rachat de Suez en janvier 2022 qui avait elle-même absorbé l'entreprise espagnole Agbar (la Société generale des eaux de Barcelone), qui traite 23% des eaux en Espagne et recycle un tiers du volume total du pays, en devenant son actionnaire à 100% en 2014. « Nous sommes fortement aidés par toutes les références et l'expérience accumulée en Espagne et liées à l'acquisition », a confirmé la dirigeante.

Elle a, par ailleurs, souligné les bons résultats des synergies de coûts dans le cadre du rachat de Suez et qui sont supérieurs à 350 millions d'euros, permettant à la dirigeante de se montrer confiante quant à l'objectif d'atteindre 500 millions d'euros sur l'ensemble de l'année.

Lire aussiVeolia prône le modèle espagnol pour accélérer la réutilisation de l'eau en France

Quant aux autres objectifs du groupe, Estelle Brachlianoff s'est réjouit de pouvoir « les relever » se disant « confiante pour le reste de l'année et également sur les prochaines années ». D'autant que le groupe français peut également compter sur de solides résultats à l'international - 40% du chiffre d'affaires est réalisé hors de l'Europe - notamment en Amérique du Nord, où le chiffre d'affaires a atteint 1,6 milliard d'euros, soit 9% de plus. Veolia y a d'ailleurs remporté un contrat à 58 millions de dollars avec Samsung pour son usine de semi-conducteurs à Austin au Texas.