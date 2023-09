Le chausseur tourangeau Arche met le cap sur la Corée et Taiwan

Le chausseur Arche vient de signer un accord avec Hyundai pour la diffusion de ses modèles au sein de TV Shopping de luxe opérées par le conglomérat coréen. Les souliers made in Touraine seront ainsi commercialisés à partir de novembre 2023 auprès des clients de Corée du sud. Quelques mois plus tard, en 2024, la marque devrait également intégrer les rayons de la chaîne coréenne de magasins « premium » Raum, présente majoritairement dans la capitale Séoul.

Très appétent pour les accessoires de mode, le public coréen bénéficie de surcroît d'un fort pouvoir d'achat. Taïwan constitue l'autre cible asiatique prioritaire pour Arche, déjà implanté depuis 35 ans au Japon. La marque, qui doit être diffusée dans six boutiques à Taipei d'ici fin 2023, table sur la notoriété de la mode française pour mailler à terme le reste de l'île.

Pour mener à bien cette stratégie de conquête à l'international, Arche s'appuie depuis 2022 sur une plateforme digitale multi-stocks et multi-devises, herbergée sur son site de e-commerce pour l'instant bilingue en français et en anglais. « Ces outils numériques, qui ont nécessité un investissement de 200.000 euros, optimisent le pilotage à distance de nos ventes à l'international, explique Frédéric Jacob, directeur général de l'entreprise. Ils renforcent notre modèle intégré qui permet de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la fabrication à la commercialisation, en passant par la logistique ».

Fondée en 1968 à Château-Renault au nord de l'Indre-et-Loire par l'artisan bottier Pierre-Robert Hélaine, la société Arche continue à fabriquer à la main ses paires de chaussures, en presque totalité dans ses bâtiments d'une surface de plus de 6.000 m2. Une partie marginale est également réalisée en Croatie. Au sein des ateliers de fabrication, la société restée familiale et présidée par Catherine Hélaine, fille du créateur, possède son propre bureau de design qui dessine l'ensemble des modèles. Arche, qui emploie 210 collaborateurs dont 130 en Touraine, réalise à l'international 70% de son chiffre d'affaires total, soit 27 millions d'euros en 2022 (+12% VS 2021). Pour ce faire, la PME s'appuie notamment sur un réseau de cinq boutiques au Japon ainsi que de 12 autres points de vente aux Etats-Unis. L'un des derniers fabricants de chaussures en France avec Repetto et Paraboot, Arche compte encore amplifier à court terme sa part à l'export.

Modèle intégré et transmission du savoir-faire

Le chausseur tourangeau, qui est distribué dans 40 pays via 180 clients professionnels multi-marques, lancera en premier lieu une version japonaise de son site de e-commerce au premier trimestre 2024. Objectif, booster le chiffre d'affaires de sa filiale nippone basée à Tokyo.

Arche nourrit par ailleurs un nouveau projet d'implantation en Australie via une plateforme digitale partagée avec le détaillant local Peter Sheppard. Dès 2024, les modèles français devraient ainsi être distribués dans les deux principales villes du pays, Sydney et Melbourne. Associée au « retailer » polonais de chaussures Apia, le fabricant tourangeau teste enfin depuis cette année la diffusion dans ce pays. Sur le segment de la chaussure premium à l'international, où opèrent notamment les marques concurrentes Ferragamo, Hogan et United Nude, Arche injecte annuellement environ 15% de son chiffre d'affaires dans des campagnes de marketing pour gagner de nouvelles parts de marché.

Ces investissements conséquents se conjuguent avec la montée en puissance progressive de l'outil industriel du fabricant et de sa capacité de production. Eligible en 2022 pour le plan France relance, Arche a commencé à s'équiper de nouvelles machines de piqûres pour un montant total de 600 000 euros, subventionné à 50% par l'Etat. La société, qui avait racheté en 2019 un terrain adjacent à son site actuel, n'exclut pas à moyen terme un agrandissement de ses différents ateliers de Château-Renault.