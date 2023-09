Le futur vaccin anti-Covid de la startup tourangelle LovalTech sur les rails

La startup tourangelle LovalTech vient d'être déclarée co-lauréate du programme France 2030, conjointement au fabricant de système d'application nasale Aptar Pharma, pour le développement de son vaccin protéique contre la Covid-19. A la clé, l'attribution d'une subvention totale de plus de 8 millions d'euros.

LovalTech, qui en recevra les deux tiers, soit 5 millions d'euros, lancera par ce biais les premiers essais cliniques sur l'homme de son vaccin en 2024. Testée avec succès auprès de rongeurs (souris et hamsters) au premier semestre 2023 par le laboratoire GTP Bioways à Toulouse, la solution protéique mise au point à Tours revêt trois atouts principaux par rapport aux vaccins classiques. Outre son efficacité vis-à-vis du virus, y compris ses variants, elle en stoppe la contagiosité. Le vaccin se conserve de surcroît à température ambiante.

LovalTech prévoit de mener plusieurs phases d'essais cliniques pour son vaccin sur la période 2024-2025. En revanche, l'entreprise n'a pas vocation à le développer ensuite au plan commercial.

« Une fois la solution validée par les autorités sanitaires, ce dont nous ne doutons pas au vu des bons résultats des tests sur les animaux, nous céderons la fabrication et commercialisation du vaccin à un laboratoire, explique Patrick Barillot. Nous avons d'ores et déjà entamé de premiers contacts avec des structures pharmaceutiques, et anticipons une mise sur le marché en 2026 ».