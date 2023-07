Eclairage public : comment Lenzi veut s'affranchir des collectivités

Le fabricant de lanternes d'éclairage public basé à Argenton-sur-Creuse, 40 kilomètres au sud de Châteauroux, vient de lancer la commercialisation de sa nouvelle gamme Neo. Plus moderne et design que les mobiliers classiques de Lenzi, présents notamment à Paris sur le pont des Invalides, elle est composée d'environ 25 modèles de lanternes. La société, qui a réalisé plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, dont 20% à l'export, emploie trente salariés. Entre 10.000 et 15.000 lanternes et supports sont fabriqués annuellement dans son usine de l'Indre. Elle vise une augmentation de 10% de ses recettes cette année, grâce à sa nouvelle gamme Neo.

Grâce à ces nouveaux produits brevetés auprès de l'INPI, le fabricant espère ainsi diversifier sa clientèle, en grande majorité composée de collectivités. Sont ainsi visés les prescripteurs de programmes immobiliers, les architectes et les constructeurs, notamment. Lenzi doit présenter sa nouvelle ligne lors du salon spécialisé Materials & Light, à Paris courant septembre.

Afin de lancer cette nouvelle gamme, Lenzi a opéré une modernisation de son outil de production, avec le soutien du plan France Relance 2030. En juillet 2022, l'entreprise a ainsi acquis deux nouvelles cabines de thermo-laquage pour la finition des lanternes, des crosses et des mâts. La société s'est également doté en mai dernier d'une station de découpe laser ultra-moderne. Objectif affiché, limiter la sous-traitance. Une plieuse à commande numérique sera ajoutée aux installations actuelles courant août. L'investissement total, qui s'est élevé à un million d'euros, a été subventionné pour un tiers par l'Etat.

Bientôt des lanternes Lenzi en Allemagne ?

Fondée en 1933, la société familiale Lenzi a été rachetée par Philips en 1990, qui a déménagé l'usine trois ans plus tard à Argenton-sur-Creuse. Reprise en 2003 par Antoine Bonneville, ancien président de la CCI du Centre-Val de Loire, la PME est présente dans de la plupart des villes et villages français. Leader sur la niche de l'éclairage public de style, elle fait face à trois concurrents principaux : les groupes Ragni, basé à Cannes, Fontes de Paris, ainsi que VHM Eclairage, situé à Griesheim-prés-Molsheim en Alsace.

Lenzi est aussi l'auteur d'une partie de l'éclairage public de Bruxelles en Belgique, de La Haye aux Pays Bas, de Bilbao en Espagne et de Tokyo au Japon. A l'horizon 2024-2025, Lenzi espère également s'implanter en Allemagne mais aussi dans les pays de Golfe, futurs gros marchés en perspective pour la PME nonagénaire.

Le développement de l'entreprise s'inscrit dans un contexte marqué par la transition énergétique et la nécessité de réduire la consommation. Depuis 2018, la réglementation française contraint les collectivités à faire preuve de sobriété, notamment la nuit. La société, qui a généralisé les ampoules à LED dans ses nouveaux produits, s'est lancée dans le retrofit de ses anciens mobiliers. Lenzi propose aussi aux collectivités de piloter à distance leur éclairage dans certains cas.