Pourquoi le sous-traitant de l’aérien Senior Ermeto redécolle

Le fournisseur aéronautique Senior Ermeto, filiale du géant britannique Senior PLC, se trouve désormais trop à l'étroit dans ses bâtiments actuels d'une superficie de plus de 7.000 m2. Basée à sur la petite commune de Fossé à quelques kilomètres de Blois, la PME, qui mène des recherches actives, prévoit d'ajouter un second site d'environ 2.000 m2 dès le premier trimestre 2024, dans un périmètre géographique proche du siège.

Senior Ermeto réalise des canalisations complexes pour acheminer les différents fluides dans les moteurs d'avions, carburants et huiles notamment. L'usine du Loir-et-Cher fabrique également des rampes d'injection. Grâce au futur bâtiment, qui représentera un investissement total de 2,3 millions d'euros, la société compte rapidement augmenter sa capacité de production de façon sensible. Ce changement de paradigme est dû à deux phénomènes principaux. D'une part, le site néerlandais du groupe, Senior Aeronautic Bosman, a été fermé en 2021 et relocalisé au sein de l'usine du Loir-et-Cher.

« La reprise des vols aériens en 2022, après 18 mois d'arrêt pour cause de crise sanitaire du Covid 19, a d'autre part permis à Senior Ermeto de remplir à nouveau son carnet de commandes émanant des grands donneurs d'ordre du secteur aéronautique, se félicite Laurent Abiven, le directeur général de la société. Il est impératif de pouvoir répondre aux demandes dans un délai très rapide ».

Racheté en 2001 par Senior PLC, fabricant mondial de composants pour l'aéronautique et l'industrie côté à la Bourse de Londres, la société Ermeto constitue l'une des deux entités françaises du groupe britannique qui emploie plus de 6.000 salariés et a réalisé près d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Senior PLC possède également dans l'Hexagone l'entité Senior Aerospace Calorstat à Dourdan dans l'Essonne. En Loir-et-Cher, Senior Ermeto compte notamment dans son portefeuille de clients les principaux avionneurs civils et militaires européens (Airbus, Dassault, Safran) ainsi que les motoristes suédois GKL et allemand MTU. Dans le nouveau contexte économique prometteur pour l'aérien, la PME, qui emploie 250 salariés à Fossé, table sur une croissance de 10% de ses recettes en 2023 à 40 millions d'euros. Ermeto prévoit de recruter conjointement 20 agents de production à l'horizon 2024 et 2025.

Futur avion décarboné

La PME doublera parallèlement les effectifs de son département de R&D avec l'embauche d'une dizaine d'ingénieurs et de techniciens supplémentaires. Objectif, assurer une montée en compétence après la sélection de Senior Ermeto au sein de deux projets structurants autour des avions du futur. Le sous-traitant a ainsi été embarqué en premier lieu par Airbus pour être partie-prenante du dispositif ECOPROP. Initié fin 2021 par le Conseil pour la recherche de l'aéronautique civile (CORAT) et subventionné par de l'Etat, ce projet de recherche a pour finalité de diminuer de façon drastique l'empreinte carbone des futurs aéronefs. Les carburants alternatifs d'aviation (SAF) issus de matières premières durables et l'hydrogène vert figurent notamment parmi les solutions d'alimentation majeures de substitution aux énergies fossiles. En second lieu, Senior Ermeto a été retenu par Safran qui pilote le programme de recherche HYDEA sur son site de Villaroche en Seine-et-Marne. Financé par l'Europe, il a pour objectif la mise au point d'ici 2028 d'un futur démonstrateur de moteur d'avion propulsé à l'hydrogène.

Face à l'âpre concurrence que se livrent les sous-traitants aéronautiques depuis le redémarrage du transport aérien, ces deux succès positionne favorablement Senior Ermeto face aux groupes (PME) rivaux AD Industries et Telecamit Aerospace, respectivement basés à Brive en Corrèze et à Chaponost dans le Rhône. D'ici cinq ans, la PME du Loir-et-Cher escompte ainsi atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.