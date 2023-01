LVMH : Pietro Beccari prend la tête de Louis Vuitton, Delphine Arnault le remplace chez Dior

Les choses bougent au sommet des maisons de LVMH. Le premier groupe mondial de luxe vient d'annoncer que Delphine Arnault était nommée PDG de Christian Dior et que Pietro Beccari, qui dirigeait Dior jusqu'ici, allait prendre la tête de Louis Vuitton.

Au sujet de Pietro Beccari, le PDG de LVMH Bernard Arnault a vanté son « travail exceptionnel pendant les cinq dernières années » chez Dior. L'homme le plus riche du monde a également souligné « le travail formidable mené » par Michael Burke après dix années passées à la tête de Louis Vuitton, parvenu à « creuser l'écart avec ses concurrents ». Michael Burke devrait désormais prendre « de nouvelles fonctions directement auprès » de Bernard Arnault.

Marque de confiance de Bernard Arnault à sa fille

Quant à sa fille, « la nomination de Delphine Arnault marque la poursuite d'un parcours d'excellence dans la mode et la maroquinerie. Sous sa direction, la désirabilité des produits a considérablement progressé, permettant à la marque de voler de record en record. Son regard aiguisé et son expérience incomparable seront des atouts décisifs pour poursuivre le développement de Christian Dior », a souligné son père dans le communiqué.

Diplômée de l'EDHEC et de la London School of Economics, ancienne consultante de McKinsey, Delphine Arnault a travaillé pour la marque John Galliano. Elle est ensuite entrée chez Dior en 2001 dont elle a occupé la direction générale adjointe jusqu'en 2013 avant de prendre le même poste chez Louis Vuitton.

Bernard Arnault prépare sa succession

Comme elle, ses quatre frères officient tous chez LVMH selon le souhait de Bernard Arnault, soucieux de préparer sa succession et la pérennité du groupe qu'il a créé à partir du rachat de Boussac en 1984. L'aîné, Antoine, dirige la holding Christian Dior SE qui contrôle l'ensemble de LVMH. Il est également directeur général de Berluti, président de Loro Piana, et responsable des questions d'image et d'environnement chez LVMH. Alexandre est vice-président du joaillier Tiffany, Frédéric est PDG de Tag Heuer et Jean gère le marketing et les montres de Louis Vuitton.

LVMH, qui possède le plus large de portefeuille de marques de luxe au monde dont Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Tiffany, Fendi, Celine, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Tag Heuer ou encore Hublot, demeure le champion incontesté du secteur dans le monde. Son chiffre d'affaires dépasse 64 milliards d'euros (en 2021), loin devant son poursuivant le Français Kering, l'Américain Estée Lauder, Chanel et L'Oréal.

