En perte de vitesse, Tesla taille dans ses effectifs : plus de 14.000 salariés licenciés

Période difficile pour Tesla. Après un premier trimestre jugé catastrophique par certains analystes en raison d'une forte chute de la production et des livraisons, le constructeur américain de voitures électriques va tailler dans ses effectifs et va se séparer de plus de 10% de salariés au niveau mondial. Soit plus de 14.000 personnes dans la mesure où Tesla comptait 140.473 employés dans le monde en décembre 2023.

C'est ce qu'a indiqué ce lundi Elon Musk dans une note interne dévoilée par la publication spécialisée Electrek dans laquelle le directeur général du groupe automobile explique qu'au moment où l'entreprise se prépare à sa « prochaine phase de croissance », il est « extrêmement important d'examiner tous les aspects du groupe pour réduire les coûts et augmenter la productivité. »

« Il n'y a rien que je déteste davantage » que de procéder à des licenciements, « mais il faut en passer par là », écrit Elon Musk. « Cela va nous amincir, nous rendre plus innovants et mobilisés pour notre prochain cycle de croissance ».

De quoi tenter de rassurer les investisseurs à quelques jours de la présentation le 23 avril prochain des résultats financiers du premier trimestre 2024, lesquels s'annoncent décevants après le recul de la production et des livraisons observé au cours des trois premiers mois de l'année.

Les livraisons dégringolent

Les livraisons ont en effet chuté de 8,5% dans le monde entre janvier et mars, par rapport aux mêmes mois un an plus tôt, avec 386.810 véhicules écoulés. Comparé au quatrième trimestre 2023, c'est même une chute d'environ 20%. Des résultats par ailleurs bien en dessous des prévisions des analystes, qui s'attendaient à des livraisons d'environ 457.000 pour la période, selon une moyenne de 11 estimations compilées par FactSet. C'est en outre la première baisse que la firme américaine a enregistré en près de quatre ans.

« Tesla est coincé entre deux "vagues de croissance" et la patience des investisseurs commencent à s'éroder », ont estimé les analystes de Wedbush Securities, qualifiant le premier trimestre de « cauchemar » pour l'entreprise américaine.

Une dégringolade que le constructeur a en partie expliquée par les « phases initiales de production de la nouvelle version de la Model 3 » dans son usine de Fremont, en Californie (États-Unis). Mais aussi par les problèmes d'acheminement liés au conflit en mer Rouge, avec des tirs de missiles par les Houthis sur les navires, et d'un sabotage ayant mis plusieurs jours à l'arrêt son usine allemande, son seul site de production en Europe.

Cette coupe dans les effectifs intervient également moins de 10 jours après les révélations de l'agence Reuters sur la décision de Tesla d'abandonner son projet de petites voitures électriques à prix abordable (autour de 25.000 dollars) pour se consacrer au développement d'un robot-taxi qui sera dévoilé cet été.

