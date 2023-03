Automobile : malgré une baisse des ventes, BMW voit son bénéfice net bondir en 2022

Avec un bond de son bénéfice net de 49%, à 18,6 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires en hausse de 28% sur l'année, à 142,6 milliards d'euros, BMW clôture 2022 en ayant « atteint ses objectifs », a annoncé le groupe allemand ce jeudi 9 mars. L'activité automobile affiche une marge opérationnelle de 8,6%, a-t-il précisé dans un communiqué.

« La forte demande constante des clients s'est reflétée dans le solide carnet de commandes de l'entreprise », a indiqué BMW. Il explique néanmoins n'avoir pas pu y répondre « en raison de difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs, de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de confinements liés au Covid en Chine ». Les ventes en volume ont ainsi baissé de 4,8% sur l'année.

La légère atténuation de la pénurie de composants semi-conducteurs au quatrième trimestre a toutefois permis « une augmentation globale de la production et des volumes de vente » sur cette période, a signalé le groupe. Mais les confinements en Chine ont toujours pesé, puisque la levée des restrictions liées à la politique « zéro Covid » n'est intervenue que début décembre. Celle-ci a entraîné « des réductions de production et la fermeture de concessionnaires chinois », expliquant d'après BMW la baisse de 3,5% sur un an de son bénéfice entre octobre et décembre, à 2,3 milliards d'euros.

Moins de ventes, mais plus chères

Pour compenser la baisse du nombre de véhicules vendus, le groupe a notamment profité, comme d'autres dans le secteur, d'une hausse des prix de vente et d'une préférence des clients pour les modèles plus onéreux ou mieux équipés.

Un effet comptable, lié à l'intégration de la totalité de sa coentreprise chinoise BMW Brilliance, a aussi largement contribué à faire grimper les ventes et le bénéfice du groupe. Le groupe de Stuttgart a porté sa participation dans sa coentreprise de 50% à 75% après avoir obtenu de Pékin la licence nécessaire pour prendre le contrôle majoritaire.

Le groupe comptait par ailleurs 149.475 salariés fin 2022. Des effectifs qui ont bondi de plus de 25% du fait de l'intégration de la coentreprise chinoise.

Pleinement lancé dans la course à l'électrique

BMW a également profité du boom de l'électrique en doublant ses ventes de véhicules 100% électriques en 2022. Elles ont ainsi représenté 9% de ses livraisons globales. Le groupe souhaite porter cette part à 15% en 2023. Comme ses concurrents, le groupe se lance dans la course sur le marché de la mobilité électrique et cherche à s'approvisionner en batteries.

Il a fait plusieurs annonces à ce sujet ces dernières semaines. Fin février, BMW a divulgué l'emplacement de sa future usine de batteries électriques, qui fournira ses trois usines d'assemblage bavaroises. Cette nouvelle usine de production de batteries doit être construite en 2024 sur les communes d'Irlbach et de Strasskirchen, à l'est de la Bavière, et devrait permettre l'emploi d'environ un millier de personnes.

Dans cette nouvelle usine, BMW souhaite assembler des batteries de 6ème génération, avec des cellules rondes, et non plus carrées comme la plupart de celles utilisées actuellement, sur le modèle du projet d'usine en Hongrie, annoncé pour 2025 avec un investissement de départ de deux milliards d'euros. BMW doit encore lancer la procédure pour l'obtention d'un permis de construire, et doit « discuter avec la région ».

Au début du mois, c'est au Mexique que le constructeur allemand a indiqué investir. 800 millions d'euros précisément pour développer sa production de voitures électriques dans son usine de San Luis Potosi, dans le nord du Mexique. Un millier d'emplois supplémentaire devraient y être créés.

Départ surprise du directeur financier

Le groupe communiquera ses objectifs pour 2023 lors de la présentation détaillée de ses résultats le 15 mars prochain. « Nous continuerons de bénéficier en particulier cette année de la demande pour nos véhicules électrifiés et nos modèles haut de gamme », a simplement déclaré Nicolas Peter, directeur financier du groupe.

Ce dernier va par ailleurs quitter ses fonctions prochainement. Son départ surprise, qui sera effectif après l'assemblée des actionnaires en mai, a été annoncé dans un communiqué séparé ce jeudi. Il sera remplacé par Walter Mertl, qui avait rejoint le groupe en 1998. Le titre BMW cédait 1,6% à la Bourse de Francfort après l'ensemble de ces annonces.

