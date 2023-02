Forvia, Valeo, Plastic Omnium... Face à l'inflation, les équipementiers automobiles s'en sortent bien

Pas de fausse route, pour l'instant. Les trois équipementiers majeurs en France (hors Michelin) que sont Forvia (anciennement Faurecia), Valeo et Plactic Omnium ont dévoilé leurs résultats cette semaine. Et en dépit de la pénurie de semi-conducteurs et de la hausse des coûts des matières première et de l'énergie, ils affichent tous des croissances de leur chiffre d'affaires. Retour en cinq points sur les raisons de ce succès et les perspectives dans les années à venir.

La transition vers l'électrique bien amorcée

Valeo affiche une augmentation de 16% de son chiffre d'affaires, Plastic Omnium de 18% et celui de Forvia explose à 63%, lié en grande partie à son rachat de 60% du capital de Hella, un équipementier allemand. Une des raisons qui explique la hausse de ces chiffres d'affaires est le très bon virage des équipementiers vers l'électrique. Chez Valeo, on affirme que deux tiers des commandes de 2022 sont liées aux véhicules électriques et que la croissance sur ce secteur est de 32% par rapport à 2022. Plastic Omnium annonce 25% de ses projets liés à l'électrique et c'est 43% pour Forvia.

Les équipementiers ont pour cela revu leurs modèles de fabrication en se tournant vers la fabrication des pièces de moteurs électriques ou encore du système de refroidissement des batteries. Mais Valeo affirme que les pertes des pièces liées au moteur thermique ne représentent que 11% du chiffre d'affaires et sont même estimées à 4% en 2030.

« Nous voyons les perspectives selon notre modèle européen mais dans le monde, seulement un tiers des véhicules seront électriques en 2035 donc il y aura toujours un marché dans la fabrication des pièces pour les véhicules thermiques. Quand à celles qui disparaîtront, il y en a d'autres équivalentes qui les remplaceront dans les moteurs électriques » , a expliqué Christophe Périllat, directeur général de Valeo.

Une vision forte à l'international

Tous les équipementiers l'ont confirmé : les ventes de voitures sont à la peine en Europe. C'est pourquoi la stratégie des groupes est plutôt orientée vers l'international et leur permet d'afficher de bons résultats en 2022. La Chine, en particulier, est plébiscitée. Avec ses 26 millions de voitures vendues chaque année, les équipementiers ont fortement misé sur ce pays, en dépit des fortes tensions géopolitiques. Et si les constructeurs automobiles européens peines à s'implanter en Chine, ce n'est pas le cas des équipementiers très prisés des constructeurs automobiles chinois. Valeo et Forvia font tout deux 20% de leur chiffre d'affaires dans ce pays. Plastic Omnium, de son côté, a annoncé vouloir se développer davantage en Asie.

L'Inde est également visée par tous les équipementiers, dans le sillage des constructeurs automobiles. Ce marché estimé à 5 millions de véhicules par an, a un potentiel de croissance très élevé. Enfin, le marché américain reste également une valeur sûre même avec l'IRA (Inflation Reduction Act) mis en place par Joe Biden. S'ils ne peuvent pas communiquer dessus, le géant de l'électrique Tesla fait régulièrement appel aux équipementiers français, depuis les usines situées au Mexique.

Les équipementiers français expliquent également leur désir de s'étendre à l'international par l'instabilité du prix de l'énergie en Europe qui les rend moins compétitifs.

Cap sur l'hydrogène

Si l'électrique est une transition obligatoire pour les équipementiers, l'hydrogène est l'une des technologies sur laquelle certains misent, en particulier Plastic Omnium. L'entreprise familiale a annoncé la construction de la plus grosse usine de stockage d'hydrogène en France à Compiègne à partir de 2025 pour produire les réservoirs haute pression de Renault et Stellantis. Son directeur affirme : « l'hydrogène joue un rôle majeur dans la transition écologique ». L'objectif du groupe : 100 millions d'euros d'investissement chaque année sur cette énergie et 300 millions de rentabilité en 2025, 3 milliards en 2030.

Forvia, de son côté, possède une co-entreprise avec Michelin sur l'hydrogène appelée Symbio. Cette année, le groupe a annoncé l'entrée de Stellantis au capital, démontrant la volonté des équipementiers d'accélérer sur cette technologie, en particulier pour développer les poids lourds et les véhicules utilitaires. Valeo, de son côté, se montre moins ambitieux sur l'hydrogène et préfère se concentrer sur l'électrique.

Miser sur le software et l'éclairage

Les équipementiers ne se contentent pas de miser sur les pièces des moteurs ou encore des parties de carrosserie. Ce qui rapporte, c'est le software. Valeo par exemple, a fait une grande partie de son chiffre d'affaires grâce à l'ADAS, ou aide à la conduite automobile, qui regroupe l'ensemble des systèmes automatiques comme les limiteurs de vitesse, la détection du franchissement d'une ligne blanche... La caméra de recul et d'assistance au stationnement sont particulièrement plébiscités par les constructeurs.

Et à la question posée à Plastic Omnium sur la concurrence avec certains constructeurs dans le domaine du software, le patron réplique : « si les constructeurs s'engagent dans le software alors ils pourront moins fabriquer d'autres pièces dans la voiture et feront appel à nous, ce n'est donc pas un soucis ».

L'éclairage représente également un gros enjeu pour les équipementiers. Avec l'électrification, les voitures seront silencieuses ce qui pose des problèmes de sécurité. Les équipementiers travaillent donc sur des systèmes de réflexions des clignotants ou des feux de recul sur le sol. Plastic Omnium a racheté la société indienne Varroc spécialisée dans l'éclairage et souhaite atteindre un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros d'ici 2025. Pour Forvia, ce sont plutôt les éclairages d'intérieur qui sont privilégiés notamment la personnalisation des véhicules, un critère fortement demandé par les constructeurs, à l'heure où l'électrification gommera les différences de sonorité des moteurs. Valeo prévoit une croissance annuelle de 10% rien que sur ce secteur.

Carnet de commande en hausse et optimisme pour 2023

Enfin s'il y a un dernier point qui réunit les trois équipementiers français, c'est bien l'optimisme affiché pour 2023. « On attaque 2023 avec beaucoup d'envie », s'est enthousiasmé Laurent Favre, directeur de Plastic Omnium. Le groupe mise sur une croissance de 10% cette année et espèce augmenter son chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Valeo, de son côté, se réjouit de la dynamique des commandes en 2022 qui ont augmenté de 48%, permettant d'aborder l'année avec sérénité.

Forvia est quant à lui plus prudent sur les chiffres annoncés cette année et table sur un chiffre d'affaires équivalent à celui de 2022, lié notamment à certaines cessions d'activités qui vont entraîner une baisse des revenus. Aucun équipementier affiche un scepticisme quant à la transition vers l'électrique et les nouveautés dans les véhicules. Leur confiance est confortée par les prévisions des experts pour 2023 annonçant une hausse de la production de véhicules pouvant aller jusqu'à 3%.