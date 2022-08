Automobile : ce scénario catastrophe qui menace malgré la fin de la crise des semi-conducteurs

La fin de l'abondance... La déclaration d'Emmanuel Macron à l'adresse des Français pourrait également sonner très fort à l'oreille des industriels automobiles. Alors que ces derniers ont publié des résultats financiers insolents au premier semestre, l'atterrissage pourrait être plus brutal qu'attendu. La crise du Covid a, certes, secoué l'industrie automobile, avant que celle-ci ne soit perturbée par la pénurie de semi-conducteurs. Mais, les constructeurs ont réussi à passer ces années difficiles avec un aplomb considérable jouant tantôt sur le chômage partiel, tantôt sur un appareil productif ultra souple, ou en profitant d'un déséquilibre favorable entre offre et demande pour imposer leurs prix. Jusqu'ici tout roulait, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en janvier dernier. Cette fois, l'emballement des prix des matières premières, et notamment ceux de l'énergie, ont changé la donne avec un inquiétant effet papillon.

Un tableau macroéconomique chamboulé

Car cet été, le tableau macroéconomique a totalement et brutalement changé de nature par rapport à celui qui était attendu en début d'année : inflation à 9% (record depuis la création de l'euro), première hausse des taux d'intérêt depuis une décennie qui sera suivie de trois autres avant la fin de l'année, détérioration de tous les indicateurs avancés de confiance des consommateurs et des industriels. La prévision d'un marché automobile en hausse de 8% (source ACEA) sur l'année ne tient plus.

« La crise des semi-conducteurs n'est plus qu'un des éléments induisant un risque de contraction du marché dans un contexte de hausse des prix et de baisse de la confiance des consommateurs. D'autant que l'évolution négative de l'euro contre le dollar risque de renchérir le coût des véhicules », explique Guillaume Crunelle, directeur associé chez Deloitte et spécialiste de l'industrie automobile.

Pour les constructeurs automobiles, cette détérioration du contexte macroéconomique s'inscrit au pire moment, à savoir le resserrement réglementaire européen autour des émissions de CO2. Sauf que les voitures électriques coûtent de plus en plus cher. Et elles risquent de l'être encore plus avec les effets de change défavorable compte tenu du fait que l'essentiel des batteries est importé. Sans parler des taux d'intérêt qui sont sur une tendance haussière, mais reste encore à un niveau encore très bas.

La pénurie de semi-conducteurs est terminée

Chez PwC, on s'accorde sur le fait que la crise des semi-conducteurs n'est bientôt plus un sujet. « La pénurie des semi-conducteurs est en passe d'être résorbée. Il manquera encore des approvisionnements au troisième trimestre, mais nous n'anticipons plus aucune pénurie au quatrième trimestre », explique José Baghdad, associé responsable secteur automobile chez PwC France et Maghreb.

Toutefois, le contexte inflationniste mérite d'être nuancé : « les tensions inflationnistes dans l'industrie automobile se sont décorrélées de l'inflation d'un point de vue macroéconomique et elles sont moins élevées qu'il y a quelques mois. On constate même des baisses de prix sur certaines matières ».

L'Allemagne fortement exposée aux coupures d'électricité

Mais pour José Baghdad, le véritable danger est attendu cet hiver avec les conditions d'approvisionnement de l'Europe en gaz. « L'Allemagne est le pays le plus exposé à ce risque, et nous estimons une baisse de production de 1,5 million de voitures au dernier trimestre, qui pourrait se répéter au premier trimestre 2023 si la situation se prolonge », explique l'expert de PwC.

Autrement dit, si Vladimir Poutine coupe le gaz à l'Europe (35% des importations allemandes, 55% avant le conflit avec l'Ukraine), les usines automobiles allemandes risquent littéralement la coupure d'électricité. A titre de comparaison, l'impact de la pénurie des semi-conducteurs en Europe en 2022 représentait environ 660.000 voitures. L'hiver s'annonce très long pour les constructeurs automobiles allemands.

Ces tensions sur les prix de l'énergie risquent également de peser sur le marché de la voiture électrique. « La forte hausse du prix de l'électricité affaiblit l'argument que le kilomètre électrique est moins cher que celui d'une voiture thermique. C'est une difficulté supplémentaire pour les constructeurs qui sont fortement invités à en vendre davantage par les régulateurs », estime Guillaume Crunelle.

Mais ce scénario catastrophe n'en est encore qu'au stade de l'hypothèse. Ce qui l'est moins, c'est la très forte détérioration de la confiance des ménages et des industriels qui est déjà une réalité. En France, les indicateurs de confiance des consommateurs n'ont jamais été aussi bas depuis 2013. Mais pour l'heure, l'impact n'a pas encore été évalué. « Il y a un point macroéconomique qui reste à préciser sur le comportement des consommateurs dont la cote de confiance a baissé. Pour l'heure, l'impact d'une baisse de la demande est sécurisé grâce à un carnet de commande solide qui permettrait de tenir plusieurs mois », observe José Baghdad.

Les constructeurs chinois en embuscade

« La question est de savoir combien de temps les constructeurs continueront à bénéficier des commandes effectuées pendant la pénurie de semi-conducteurs. Au-delà, il y a un risque de contraction de la demande », juge Guillaume Crunelle, plus inquiet.

En cas de baisse de la demande, les constructeurs perdront le principal levier qui leur a permis de gagner de l'argent ces dernières années de crise. Ils seront pris en étau entre les tensions sur les prix et des ventes insuffisantes. Une fantastique fenêtre de tir pour les constructeurs automobiles chinois qui sont en embuscade pour inonder le marché européen de leurs voitures électriques à prix cassés.