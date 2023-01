L'Argus remonte ses cotes pour coller à la hausse sans précédent des prix des voitures d'occasion

C'est assez rare pour être souligné : la cote Argus, qui sert de référence pour la reprise des voitures par un professionnel, a été revue à la hausse. Une nécessité, selon sa maison mère, afin de coller aux soubresauts que l'industrie automobile a connus au cours des deux dernières années.

« Les prix de vente des voitures d'occasion ont augmenté d'environ 30% en deux ans. Ce n'était jamais arrivé sur un laps de temps aussi court. Comme nous avons constaté un écart qui devenait beaucoup trop fort entre les prix de vente des voitures d'occasion et nos cotes qui sont forcément plus basses, nous avons rectifié nos courbes de dépréciation pour s'assurer qu'elles collent plus au marché », explique dans un communiqué Olivier Flavier, vice-président Mobility France du groupe Adevinta, maison mère de L'Argus et propriétaire du Bon Coin.

Dans les faits, l'ajustement est déjà effectif depuis le 1er décembre 2022. « Nous avons commencé la rectification plusieurs mois auparavant pour que cela ne soit pas brutal pour les professionnels. Cela s'est fait de façon progressive, marque par marque, modèle par modèle », indique Olivier Flavier, assurant avoir fait des « tests » pour vérifier que les nouvelles valeurs « aient du sens ». Les niveaux d'ajustement ont été adaptés en fonction de l'énergie et de l'ancienneté du véhicule, indique le dirigeant.

Lancé dans les années 1930, l'Argus retouche rarement ses cotes. Dernier épisode en date : au printemps 2020. En raison de l'effondrement du marché automobile avec le confinement lié au Covid-19, le journal avait suspendu ses cotes pour la première fois depuis 1940.

Lire aussiAchetez un véhicule d'occasion fiable, inspecté et garanti

Les ventes de voitures d'occasion dégringolent en 2022

Après une année 2021 record - avec des ventes sur un an en hausse de +7,9% par rapport à 2020, totalisant 6,07 millions d'unités - les ventes de voitures d'occasion se sont écroulées en 2022. Elles affichent un net repli de 13% (5,26 millions d'unités), selon les données provisoires du cabinet NGC Data publiées par l'Argus publiées début janvier. Il faut remonter à 2009 pour retrouver une volumétrie si basse. À l'époque, le marché était tombé à 5,24 millions d'unités.

Cette baisse s'explique par une pénurie de modèles récents, qui a participé à faire flamber les prix. D'après l'Argus, les constructeurs ont diminué de façon drastique le nombre de véhicules de démonstration, tandis que les mises à la route ont fortement baissé chez les loueurs de courte durée. En conséquence, les voitures d'occasion de moins de 1 an ont vu leurs volumes fondre de 33%, quand ceux âgés de 1 ou 2 ans ont diminué de 25%. Ce qui a poussé les acheteurs à se tourner vers des modèles plus anciens, indiquait le cabinet AAAdata début janvier.

Selon les chiffres Leboncoin, le prix moyen d'annonce a grimpé de 9,4% de janvier à octobre 2022 et de 26% sur la période janvier 2021-octobre 2022.

Lire aussiFin du thermique en 2035 : qu'en sera-t-il des voitures d'occasion ?

Renault a la cote

Totalisant 1.002.463 unités vendues en 2022, Renault est le numéro un du marché de la voiture d'occasion. Sa part de marché atteint 19,1%, devant Peugeot (17,8%), Citroën (11,2%), Volkswagen (7,8%) et BMW (4,4%).

La domination de Renault se lit également dans le palmarès des modèles, puisque la Clio demeure très loin en tête avec plus de 342.572 transactions comptabilisées sur le marché de la seconde main. Le reste du palmarès est occupé par les modèles les plus populaires du marché, à commencer par les Citroën C3, Peugeot 208, Volkswagen Golf et Renault Twingo.

Lire aussiRenault : les ventes de voitures chutent de 14,6% en 2022

(Avec AFP)