Achetez un véhicule d’occasion fiable, inspecté et garanti

Vendez bien, achetez serein

Chaque année, le marché des voitures d'occasion ne cesse de grandir, avec plus de cinq millions de véhicules d'occasion vendues. Les transactions entre particuliers sont évaluées à 2/3 de ces ventes. Mais si cette pratique séduit de plus en plus d'usagers en raison des belles économies qu'elle permet, elle n'en est pas moins réglementée et ne doit pas se faire à la légère. Pour éviter les mauvaises surprises, les arnaques, les fausses annonces, ou encore les propositions farfelues, il existe de nombreux sites vous permettant de poster une annonce ou de mener votre recherche ! Parmi tous ces sites, Carizy vous propose une solution 100% digitale et sécurisée afin d'effectuer vos recherches pour concrétiser votre projet d'achat, ou poster votre annonce pour concrétiser votre projet de vente.

Carizy , votre intermédiaire de confiance

Créée en 2015, Carizy est un site de vente en ligne qui met en relation les particuliers qui souhaitent vendre ou acheter leur voiture d'occasion. Ses avantages ? Une transaction sécurisée des ventes de voitures (la solvabilité de l'acheteur est contrôlée et le paiement est sécurisé); des voitures inspectée par un professionnel, une garantie de 6 à 12 mois selon les offres et au meilleur prix (en moyenne 20% supérieur à celui proposé par un concessionnaire ou une reprise.) De plus, dans un souci de transparence, Carizy vous permet de vous faire une idée précise de votre future voiture avec une vue 360° sur cette dernière. En moyenne, les voitures sont vendues avec Carizy en seulement 3 semaines, avec la possibilité de livraison dans toute la France métropolitaine.

Un service clé en main

Du processus de vente à la livraison (partout en France) en passant par l'expertise, la sécurisation du paiement et la gestion administrative, Carizy s'occupe de toutes les formalités. Son but ? Vous faire économiser de l'argent et du temps. Plus qu'un simple site de petites annonces entre particuliers, Carizy est un véritable expert des transactions automobiles en ligne. Vous profitez ainsi des services et de l'accompagnement d'un professionnel grâce au réseau d'inspecteurs automobile indépendants couvrant toute la France que s'est construit Carizy.