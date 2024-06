Logistique : la licorne Exotec déploie ses robots chez Renault

Un véritable ballet logistique s'opère désormais dans l'entrepôt icaunais de Renault Group, qui vient d'implémenter le système « Skypods » d'Exotec, ce mois-ci. Ce site de 150.000 m2 est destiné à alimenter les différentes concessions en France, avec des pièces de réparations (entretien, usure, accessoires). Ici sont traitées jusqu'à 40.000 lignes de commande par jour avec 110.000 références, dont 20.000 gérées par ce nouvel outil logistique, couvrant les derniers modèles du groupe (Scénic, Rafale...) comme les modèles plus anciens.

Un temps de préparation de commande divisé par six

« La mise en œuvre de cette solution s'inscrit dans un schéma plus global de notre installation logistique qui visait à dédier le magasin de Villeroy, en majorité pour le service de la France », explique Xavier Lhors, directeur de la logistique après-vente chez Renault Group. L'équipementier automobile souhaitait rester dans ses murs. Il s'est donc dirigé vers une solution d'optimisation de ses flux logistiques. « Il fallait trouver un outil qui allie à la fois de la compacité pour le stock supplémentaire et de la rapidité pour l'augmentation de l'activité », poursuit-il. Ayant fait ses preuves dans plus de quinze pays différents et auprès des grands du retail comme Carrefour, Cdiscount, Décathlon, Uniqlo, la startup française Exotec (1.000 salariés pour 250 millions d'euros de chiffre d'affaires) née en 2018 et devenue licorne en 2022 car valorisée plus d'un milliard d'euros, est apparue comme un choix de confiance. Désormais, le temps de préparation d'une commande (entre le début et la livraison du colis aux expéditions) est passé à 20 minutes. Auparavant, cette opération était réalisée en deux heures.

4.000 lignes de commande par heure

« L'objectif de notre solution est d'amener la marchandise au préparateur de commande plutôt qu'il aille chercher les produits de chaque commande dans les étagères », explique Thomas Genestar, directeur Europe chez Exotec. Une tâche sans valeur ajoutée appelée « picking » qui comptabilisait près de 15 kilomètres de marche, par jour, à l'opérateur. « Nos robots sont capables d'évoluer en trois dimensions dans l'entrepôt et d'aller chercher des bacs de préparation, des bacs de stockage jusqu'à 12 mètres de haut et de les ramener au préparateur de commande », poursuit-il. L'installation est capable de préparer à son plus haut pic d'activité près de 4.000 lignes de commande par heure avec 14 stations de « picking ».

Un système évolutif

Le système est conçu pour être évolutif. « Nous sommes capables de fournir une solution qui s'adapte aux besoins du client à l'instant où il va investir mais également de faire évoluer la solution au fur et à mesure de sa croissance », précise Thomas Genestar.

« Cela permet d'investir au plus juste pour le client. Ce qui était moins le cas avec la technologie traditionnelle où il fallait se projeter sur un horizon plus lointain parce que les solutions étaient moins flexibles », poursuit-il. Pour l'instant, l'outil Exotec ne couvre que 50% de l'activité du site de Villeroy. Ce qui laisse encore des possibilités d'évolution au sein même de la structure. En revanche, pour l'instant, pas d'autres projets de ce type prévus par Renault dans ces 24 magasins répartis dans le monde. Il faut dire que le site de Villeroy est le plus important du groupe. Il couvre 90% de la France.

Maîtriser sa production

A l'heure de la réindustrialisation, la force d'Exotec est aussi d'avoir fait le choix de fabriquer sa technologie dans ses ateliers, près de Roubaix, dans les Hauts-de-France, afin de rester maître de sa production. L'entreprise a également développé son propre logiciel de pilotage pour sa solution. «Tous nos robots sont fabriqués chez Exotec en banlieue de Lille. Ensuite, nous les exportons partout dans le monde. Ce qui nous permet de contrôler la qualité et de maîtriser le temps d'implémentation sur le site », souligne Thomas Genestar. Pour le projet de Renault, il s'est passé un an et demi, entre la commande passée et le début de la production.

Des robots en complément des hommes

Contrairement aux idées reçues, tous ces robots n'ont pas fait disparaitre de postes humains. Au contraire. « Nous avons ramené des robots et de l'activité en plus, donc nous avons même rajouté des postes par rapport à la situation initiale », confie Xavier Lhors. Actuellement 504 personnes travaillent sur le site, dont une cinquantaine avec la solution Exotec.