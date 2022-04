Pour protéger ses collaborateurs locaux menacés par Moscou, l'allemand Continental rouvre son usine de pneus en Russie

À Kaluga, petite ville industrielle de Russie située à 200 km au sud-ouest de Moscou, les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas.

Hier, Stellantis décidait de mettre à l'arrêt son usine de véhicules utilitaires (Opel, Citroën, Peugeot), pour cause de sanctions européennes et de pénurie de pièces détachées.

Aujourd'hui, c'est un équipementier automobile allemand, Continental, qui annonce, au contraire, qu'il rouvre son usine de production de pneus (dont il est au passage le 4e producteur mondial) dans son usine russe de Kaluga.

Cette annonce, on ne peut plus surprenante, intervient dans un moment où l'Union européenne prépare une sixième vague de sanctions à l'encontre de la Russie depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, et alors que toutes les entreprises occidentales ont été priées de plier bagage pour ne pas alimenter financièrement la machine de guerre russe.

Les collaborateurs locaux de Continental mis sous pression par Moscou

Pour justifier un tel mouvement à contre-courant, la direction de l'entreprise allemande évoque des pressions réelles et sérieuses: relancer la production serait la seule solution trouvée par l'entreprise pour protéger ses collaborateurs locaux qui seraient menacés de poursuites judiciaires par Moscou, avance le groupe allemand.

Continental avait en effet suspendu début mars toute production dans son usine de Kaluga, en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Mais "nos employés risquent de lourdes sanctions pénales si nous renonçons à répondre à la demande locale", explique un porte-parole à l'AFP.

Le porte-parole de Continental poursuit:

"Pour protéger nos collaborateurs en Russie de toute poursuite judiciaire, nous reprenons donc temporairement, en cas de besoin, la production de pneus de voitures, destinés au marché local, dans notre usine de Kaluga", poursuit-t-il.

Pour tenter de se racheter, Continental dit renoncer à tout bénéfice

Apparemment conscient du poids symbolique de cette réouverture en pleine opération de pilonnage massif de l'est de l'Ukraine, le groupe cherche une posture plus supportable éthiquement en affirmant "soutenir et respecter toutes les sanctions en vigueur", et en guise d'argument définitif pour faire taire quiconque prétendrait que c'est l'appât du gain qui dicte le choix de la direction, celle-ci affirme que le groupe n'a "pas l'intention de réaliser de bénéfices".

Les entreprises allemandes encore actives en Russie sont rares

En Allemagne, les entreprises ayant gardé leurs activités en Russie sont de plus en plus rares. Les grands groupes automobiles Volkswagen, BMW, Mercedes ont notamment mis fin à leur production locale et à leurs exportations vers ce pays.

Mardi, le fabricant de détergents et colles Henkel a annoncé son retrait de Russie alors qu'il avait défendu il y a moins de deux semaines le maintien de ses activités au nom de la "responsabilité" envers les employés.

Les magasins du grossiste Metro y restent ouverts, le géant de la chimie et de l'agroalimentaire Bayer continue d'approvisionner le pays en semences et produits pharmaceutiques.

Le groupe a renoué avec les bénéfices en 2021 après deux années noires

Il y a quelques semaines, le 8 mars 2022, le manufacturier de pneumatiques Continental tenait présentait ses résultats annuels indiquant que le groupe avait renoué avec les bénéfices (de 1,46 milliard d'euros en 2021) après deux années de pertes consécutives.

Après une année 2020 difficile marquée par la pandémie avec fermetures d'usines, et chutes record des ventes de voitures dans le monde, l'équipementier automobile et fabricant de pneumatiques Continental basé à Hanovre a de nouveau enregistré une croissance significative en 2021.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 6% pour atteindre 33,8 milliards d'euros (37 milliards de dollars) en 2021, mieux qu'attendu par les analystes.

Le bénéfice avant intérêts et impôts, corrigé des effets spéciaux, s'est élevé à 1,9 milliard d'euros l'an dernier, soit environ un tiers de plus que l'année précédente.

Ces chiffres n'incluent que les activités actuellement poursuivies et ne prennent pas en compte ceux de la division motopropulseur devenue désormais une société indépendante, Vitesco.

Lire aussi 1 mnContinental pourrait se séparer de ses activités moteurs thermiques

(avec AFP et Reuters)