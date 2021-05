Une usine chinoise de batteries électriques pour Renault bientôt implantée à Douai

Ce sera le cœur d'un futur pôle de l'électrique dans le Nord du pays, voulu par Luca de Meo, le directeur général de Renault. A Douai, une usine de batteries électriques du groupe chinois Envision va être installée pour fournir le constructeur automobile français, affirme samedi 29 mai le quotidien Le Figaro - rappelant qu'Envision, spécialisé dans les énergies renouvelables avait annoncé en septembre son intention de s'implanter dans l'Hexagone. Avec, à la clé, la création de 2.000 emplois « lorsque le site aura atteint toutes ses capacités ».

Une autre source citée par la Voix du Nord parle de son côté de « plus de 1500 emplois, plus les fournisseurs » dans l'environnement d'une usine Renault Douai. Pour l'occasion, celle-ci « doit être complètement repensée pour devenir la plateforme électrique du constructeur » avec un objectif de ventes de véhicules électrifiés de 65 % en Europe d'ici à 2025 et 90 % à horizon 2030.

Le futur site sera dédié à la production de batteries électriques pour notamment la Mégane eVision, mais aussi la R5 électrique. Le mois dernier, Luca de Meo, avait annoncé qu'il détaillerait prochainement sa stratégie dans la production de véhicules électriques et affirmé dans le Journal du Dimanche que son pôle de fabrication de voitures électriques dans le Nord pouvait « devenir le plus grand d'Europe ».

Soutien public

Le conseil régional et l'agglomération de Douai sont attendues pour participer au tour de table financier permettant l'implantation de l'usine.

« L'État, la région et l'agglomération vont apporter leur soutien financier à cette installation », affirme ainsi le quotidien Le Figaro.

Le maire de Douai, Frédéric Chéreau, a pour sa part dit son souhait de travailler avec Pôle Emploi afin de former et trouver des personnes pour ces postes. « C'est une très bonne nouvelle dans un bassin où on a des taux de chômage relativement élevés. On a besoin de maintenir de l'emploi, on compte beaucoup sur l'usine Renault qui est notre poumon économique », s'est-il réjoui au micro de France Bleu Nord.

Lire aussi 6 mnRenault place la RSE au coeur de son plan de transformation

Duo avec Nissan au Royaume-Uni

Ce duo Envision/Renault fait écho à celui que le chinois va former outre-Manche avec Nissan. Car selon le Financial Times de mercredi, le constructeur japonais est en « discussions avancées » avec le gouvernement britannique pour bâtir une usine géante de batteries au Royaume-Uni, qui serait gérée par Envision. Ce dernier avait acquis AESC, la division de batteries électriques de Nissan, il y a deux ans.