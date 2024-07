Véhicule électrique : la Chine lance une nouvelle procédure auprès de l'OMC contre les subventions américaines

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis au sujet des véhicules électriques ne se calme pas. Pour rappel, la puissance asiatique a ouvert les hostilités en mars, en portant plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre le grand plan américain pour le climat (« Inflation Reduction Act », abrégé en « IRA »), adopté en 2022.

Ce dernier comprend un programme d'aides massives pour soutenir les entreprises du secteur de la transition énergétique et les voitures électriques fabriquées sur le sol américain. Ce que fustige la Chine. Pour elle, cette loi américaine « établit comme condition préalable à l'obtention de subventions que les produits viennent de régions spécifiques, telles que les États-Unis » et « exclut les produits venus de Chine », a encore déploré le ministère chinois du Commerce ce lundi.

« Peu importe comment on essaie d'emballer et d'embellir cette loi, cela ne peut changer la nature discriminatoire, protectionniste et contraire aux règles de l'OMC des subventions prévues par ce texte », a-t-il souligné. Et d'ajouter : « Nous exhortons une fois de plus les États-Unis à respecter les règles de l'OMC et à cesser d'abuser de politiques industrielles pour saper la coopération internationale en matière de changement climatique ».