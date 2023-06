Ventes de voitures : malgré une croissance à deux chiffres, le marché reste fragile

Les ventes de voitures neuves poursuivent leur progression en France. Au mois de mai, elles affichaient encore une hausse à deux chiffres, à +14,77% sur un an d'après les statistiques de la Plateforme automobile (PFA), qui représente les constructeurs et les équipementiers, publiées ce jeudi 1er juin. Soit un total de 145.538 voitures particulières neuves immatriculées.

Sur l'ensemble du début d'année 2023, le marché a progressé de +16,32% sur un an. Une performance qui est, néanmoins, à relativiser, car 2022 avait été très faible.

« On est sur un marché structurellement beaucoup plus bas que ce dont on avait l'habitude », a déclaré à l'AFP le directeur de la communication de la PFA, François Roudier. Il a ainsi rappelé qu'avant la crise, « on était à plus de 200.000, et jusqu'à 230.000 voitures » livrées lors des mois de mai.

Cette tendance à la hausse se retrouve plus largement en Europe. Les ventes de véhicules particuliers ont signé leur neuvième mois consécutif de hausse en avril. Mais, là aussi, malgré ces améliorations, les niveaux d'avant-crise ne sont toujours pas atteints, « illustrant les difficultés persistantes du marché automobile européen », selon l'association des constructeurs automobiles du Vieux continent (ACEA).

Moins de commandes alors que la crise des livraisons s'estompe

Point positif néanmoins : « La crise de la livraison de véhicules est en train de s'arrêter », selon François Roudier. Sous l'effet de pénuries de pièces et composants, certains clients ont attendu de prendre le volant de leur nouveau véhicule jusqu'à six mois après avoir signé leur bon de commande.

Le représentant de PFA a cependant mis en garde contre une déprime des commandes en mars et avril de « -20% par rapport à l'année dernière », déjà médiocre. Ce phénomène pèsera dans les prochains mois sur les livraisons, a-t-il prévenu.

Les diesels en perte de vitesse

Côté motorisations, les véhicules électriques ont enregistré une hausse de +16% au mois de mai sur un an. Un niveau conforme à ceux relevés depuis le mois de septembre.

Depuis le début 2023, près de 105.000 voitures électriques neuves ont été vendues en France, contre environ 71.000 sur la même période l'année précédente. C'est toutefois encore bien loin des environ 270.000 véhicules à moteur essence (+19% par rapport aux cinq premiers mois de 2022).

L'électrique fait, en revanche, mieux que les diesels. Un peu plus de 76.000 se sont écoulés entre janvier et mai 2023, contre près de 100.000 un an plus tôt. Une tendance vouée à perdurer, voire s'accentuer puisque l'UE a adopté en mars la fin de la vente de moteurs thermiques en 2035.

Le trio de tête reste inchangé

Concernant les constructeurs, le premier groupe en volume le mois dernier demeure Stellantis. Sa progression de 6,45% est toutefois inférieure à la tendance, grevée par les marques Fiat et Opel. Le colosse franco-italo-américain règne néanmoins sur presque 30% du marché depuis le début de l'année.

Son dauphin, le groupe Renault (25,3% de parts de marché) s'est mieux comporté que la moyenne en mai, à 18% de progression sur un an. En particulier grâce à sa marque de voitures bon marché Dacia dont les livraisons ont bondi de 27,8%.

Sur la troisième marche du podium figure le groupe allemand Volkswagen, qui détient 13,6% du marché depuis début 2023 et a vu ses livraisons progresser de 21,7% le mois dernier, dopé par les performances des marques à forts volumes VW (+34,5%), Skoda (+20,7%) et Seat (+21,2%).

