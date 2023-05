Automobile : toujours plus de voitures neuves vendues en Europe

Pour le neuvième mois consécutif, les ventes de voitures neuves ont progressé en Europe. Un peu plus de 803.000 nouveaux véhicules particuliers ont ainsi été mis en circulation dans les pays de l'Union européenne en avril. Soit une hausse de 17,2% sur un an, a indiqué l'association des constructeurs automobiles du Vieux continent (ACEA) dans un communiqué publié mercredi.

Tous les principaux marchés de l'UE ont enregistré une solide croissance le mois dernier. Particulièrement l'Italie (+29,2% et plus de 125.000 véhicules écoulés), en tête pour ce mois d'avril, suivie par la France (+21,9% soit plus de 132.000 ventes).

Encore loin des niveaux d'avant Covid

Sur les quatre premiers mois de l'année, le marché européen a progressé de 17,8% pour atteindre 3,5 millions de voitures immatriculées. Il a été tiré principalement par l'Espagne (+33,7%) et l'Italie (+26,9%) suivies ensuite par la France (+16,7%) et, dans une moindre mesure, l'Allemagne (+7,9%).

Si le marché européen a recommencé à croître durablement depuis août 2022, les niveaux d'avant crise ne sont toujours pas dépassés. Ni même atteints. Le secteur peine à se remettre à la fois de la crise du Covid-19 et de la pénurie de pièces à laquelle il a dû faire face, dont les cruciaux composants électroniques.

« Malgré l'amélioration sur un an, les ventes restent inférieures de 22,8% par rapport à la même période de 2019, illustrant les difficultés persistantes du marché automobile européen », a ainsi remarqué l'ACEA.

Les électriques ont la cote

Côté motorisations, les automobiles électriques ont poursuivi en avril leur progression. Près de 95.000 unités ont été vendues, soit une augmentation de 51,9%. « La plupart des marchés de l'UE ont enregistré des croissances à deux et à trois chiffres », souligne l'ACEA. La France s'affiche en tête des ventes des voitures électriques (+34,8%), juste devant l'Allemagne (+34,1%).

Au total, les véhicules électriques représentent désormais 11,8% du marché européen (+2,7 points sur un an). Leur part devrait d'ailleurs ne faire que croître à l'avenir puisque l'UE a validé fin mars la fin de la vente des véhicules à moteurs thermiques en 2035.

Les voitures à essence restent néanmoins majoritaires parmi les nouvelles immatriculations, avec des ventes en hausse de 17,3% atteignant 306 757 unités. Cela représente une part de marché de 38,2%, stable par rapport au même mois de l'année dernière. Les hybrides (carburant-électricité) ont aussi poursuivi leur croissance en avril, avec des ventes en hausse de 22,7% (199 407 unités). Elles occupent désormais une part de marché de 24,8% (contre 23,7% en avril 2022).

Volkswagen garde son statut de leader

Depuis le début de l'année, Volkswagen a conforté sa place de plus gros vendeur d'automobiles en Europe, régnant sur 26,1% du marché (+1,5 point en un an). Le constructeur allemand a été aidé par le dynamisme de sa marque tchèque Skoda et de Cupra, versions sportives des espagnoles Seat.

Il est suivi par le franco-italo-américain Stellantis (19,2% du marché, en baisse de 1,2 point sur un an), dont la marque Alfa Romeo a bondi de 145,6% sur un an grâce à de nouveaux modèles. Et par le Français Renault, qui atteint 10,9% du marché européen (+1 point en un an), servi par le dynamisme des voitures à coûts serrés Dacia dont les volumes ont crû de 42,3%.

Dans le bas du tableau en volumes, l'américain Tesla bénéficie de l'engouement pour les voitures électriques, puisque ses immatriculations ont plus que doublé sur un an depuis début 2023 (+112,4%), lui permettant de dépasser Volvo et Nissan.

