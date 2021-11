La pénurie de puces « ne vas pas s’effacer en trois mois »

Il va falloir continuer à serrer les dents. C'est ce qu'a indiqué Thierry Breton ce dimanche. Dans l'émission « Questions politiques », organisée par France Info, France Inter et Le Monde, le commissaire européen au marché intérieur a jugé que les pénuries de semi-conducteurs n'allaient « pas durer ». « Mais ça ne va pas non plus s'effacer en trois mois », a-t-il prévenu. Ces pénuries ne prendront pas fin avant « plusieurs trimestres », a-t-il affirmé.

Plusieurs secteurs pâtissent de difficultés d'approvisionnement, et sont contraints de ralentir les cadences de production. C'est en particulier le cas de l'automobile, où les semi-conducteurs sont omniprésents. Au troisième trimestre, les usines automobiles ont ainsi enchaîné les journées de fermetures. Au niveau mondial, dans toute l'industrie, les pénuries pourraient empêcher la production de 7,7 millions de véhicules dans le monde en 2021, selon le cabinet AlixPartners, pour un manque à gagner de 180 milliards d'euros. Les fabricants de consoles de jeu vidéo sont également à la peine. Idem pour les cadors de la tech ou des télécoms.

Relancer l'industrie

Les semi-conducteurs font l'objet, désormais, d'une bataille entre les pays pour sécuriser les approvisionnements. L'Europe souhaite notamment relancer cette industrie, où elle a perdu du terrain ces dernières années. C'est d'ailleurs, ce que soulignait Thierry Breton, en juin dernier, dans nos colonnes.