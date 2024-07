Le bénéfice de Vinci est en baisse au premier semestre

Le géant français du BTP Vinci a annoncé ce jeudi un bénéfice net de près de 2 milliards d'euros au premier semestre, en baisse de 4,5%, sous l'effet notamment de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises. Il enregistre néanmoins un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% à plus de 33,77 milliards d'euros, dont 44% du total a été réalisé en France, et le reste à l'international.

Dans le détail, le chiffre d'affaires du groupe a été tirée par la branche concessions du groupe (+6,8%), celle de l'énergie (+6%) et enfin la construction (+3%). Néanmoins, en raison de la crise sur le marché de l'immobilier, VINCI immobilier a vu son chiffre d'affaires diminuer de 10% à 0,5 milliard d'euros.

Vinci Airports a bénéficié d'une hausse du trafic aérien dépassant globalement le niveau pré-Covid. La branche Énergie est, elle, tirée par les besoins liés à la transition énergétique et numérique. En ce qui concerne Vinci Construction (près de la moitié des revenus du groupe), l'activité se maintient à l'international, et en France elle est portée par la réhabilitation de bâtiments existants (notamment logements sociaux) et la construction de bâtiments publics (dans le cadre notamment du « Plan Ségur » pour les hôpitaux).

Par ailleurs, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 5,7 milliards d'euros, soit une hausse de 6,9% par rapport à l'année précédente.

Des objectifs précisés

Le groupe a « précisé » ses objectifs pour 2024, avec en particulier « une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, mais d'une ampleur moindre que celle réalisée en 2023 ». « Les résultats opérationnels devraient également progresser », ajoute-t-il, mais le « résultat net pourrait être proche du niveau atteint en 2023, conséquence notamment de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français ». Le montant pour Vinci de cette taxe est estimé à environ 280 millions d'euros.

« Vinci a poursuivi au premier semestre 2024 sa trajectoire de croissance, malgré une base de comparaison élevée », a commenté son PDG Xavier Huillard, évoquant pour la suite un niveau de carnet de commandes « record » offrant au groupe « une bonne visibilité sur son activité ». En effet, les prises de commandes ont augmenté de l'ordre de 9%, précise le communiqué du groupe.

Pour le dirigeant, cité dans un communiqué, « les résultats opérationnels et la génération de cash-flow libre progressent de manière remarquable en dépit de la prise en compte de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance en France, qui vise quasi exclusivement les sociétés concessionnaires d'autoroutes ».

Par ailleurs, l'endettement du groupe atteint 23,4 milliards d'euros contre 16,1 milliards au 31 décembre 2023. Une hausse due notamment aux investissements financiers réalisés par VINCI Concessions pour « renforcer son portefeuille et en allonger la durée moyenne », précise le géant français.

Parmi les acquisitions de ces six derniers mois, figurent la prise de contrôle de 50,01% de l'aéroport d'Édimbourg, une prise de participation de 20% dans celui de Budapest lui permettant d'en devenir l'exploitant, ou encore l'acquisition d'une section du boulevard périphérique de Denver, première opération d'envergure réalisée dans les concessions aux États-Unis.

(Avec AFP)