Logements neufs : chute des permis de construire au quatrième trimestre après une hausse en trompe-l'œil cet été

Une baisse après une hausse en trompe-l'œil. C'est ce qu'illustrent les chiffres des permis de construire. Au dernier trimestre 2022, leur nombre a fortement chuté, selon les données du ministère de la Transition écologique, ce vendredi. Un résultat à mettre en parallèle avec celui de l'été, marqué par un pic du nombre de permis de construire, avec un record en août à 522.800.

Réglementation RE2020

Mais cela n'est pas révélateur d'une tendance, ni d'une frénésie dans la construction. Si le volume est finalement redescendu au quatrième trimestre, c'est à cause d'une réglementation environnementale, la RE2020, plus ambitieuse pour la construction neuve. Elle a en effet pour objectif de « donner la primauté à la sobriété énergétique et à la décarbonation » et « adapter [les bâtiments neufs] aux vagues de chaleur ». La RE2020 « encouragera le recours aux matériaux biosourcés, géosourcés et aux matériaux plus usuels comme la brique et le béton qui se seront décarbonés ainsi que l'introduction de davantage de mixité de matériaux », précisait, en octobre 2021, la ministre de la Transition écologique de l'époque, Barbara Pompili.

Or, cette réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cela a donc entraîné un afflux de demandes de permis à la fin de l'année 2021. Ainsi, l'instruction de ces demandes au cours de l'année explique le gonflement des chiffres à l'été 2022. « Ces hausses exceptionnelles, liées à des comportements d'anticipation, ont eu pour contrepartie de fortes baisses des autorisations dans les mois qui ont suivi », analysait le ministère en décembre dernier.

Le nombre élevé d'autorisations pendant l'été vient aussi du fait que les communes avaient jusqu'en août pour délivrer les permis de construire des logements éligibles à une aide à la construction durable dans le cadre du plan de relance.

En outre, les mises en chantier, dont l'évolution s'est depuis la mi-2021 déconnectée de celle des permis de construire, se sont établies à 376.200 au cours de l'année, soit moins qu'en 2021 ou qu'avant la pandémie. Mais le ministère, qui prévient que ses statistiques en la matière « comportent une part d'incertitude non négligeable », a enregistré un frémissement en décembre.

Une légère hausse par rapport à 2021

Au total, sur l'ensemble de l'année, 482.200 nouveaux logements ont été autorisés, soit un peu plus qu'avant la crise sanitaire. En décembre dernier, le ministère précisait, en effet, que le nombre de permis de construire délivrés avait augmenté de 5,6% entre décembre 2021 et novembre 2022 par rapport à la même période un an plus tôt. Le nombre d'autorisations de logements en résidence a connu la plus forte progression des différentes catégories de logements avec une augmentation de 16,6% sur un an. Celles des logements collectifs ordinaires affichent une hausse de 13,6%, et celles des logements individuels groupés de 11,9%. Les logements individuels purs, déjà en baisse sur la période novembre 2021 à octobre 2022, ont continué de décroître(-10,4%), avait-il précisé.

