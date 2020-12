Malgré la crise, les professionnels de l'immobilier "confiants" dans l'avenir

Un poids lourd de l'économie française. Avec 2,2 millions d'emplois et près de 11% du PIB, la filière de l'immobilier et de la ville pèse plus que les industries automobile et agroalimentaire. Malgré le coup d'arrêt brutal subi en 2020, du fait de la crise économique et sanitaire et du décalage des élections municipales, "les professionnels sont plutôt confiants dans l'avenir", révèle, pour La Tribune, Christophe Lasnier, directeur Real Estate & Future Cities chez EY Consulting.

C'est ce qui ressort du "Panorama de l'immobilier de la ville - Se réinventer ensemble" réalisé par le cabinet de conseil pour la fondation Palladio et Business Immo auprès de 1.000 dirigeants....