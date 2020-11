Logement neuf : après l'année blanche 2020, les promoteurs "positifs" pour 2021

Près de cinq mois après le second tour des élections municipales, et six mois après la fin du premier confinement, les promoteurs immobiliers espéraient sans doute annoncer de bons résultats pour le troisième trimestre 2020. Il n'en est rien. Entre début juillet et fin septembre, les mises en vente de logements neufs ont baissé de 37,5% par rapport à la même période de l'an dernier. Idem en matière de réservation: la demande a chuté de 28,5% par rapport au troisième trimestre 2019.

2020, "une année blanche"

Que s'est-il donc passé depuis huit mois et demi ? Les études notariales et les services d'urbanisme, instruisant les permis de construire, ont été fermés entre mi-mars et mi-mai, ajournant les signatures d'actes authentiques et les déblocages de projets municipaux. De même que depuis le printemps, les conditions d'accès aux crédits se sont considérablement durcies, freinant les acquisitions de résidences principales ainsi que les opérations d'investissement locatif.

Qui est responsable ? La crise sanitaire ? Le décalage de trois mois du calendrier électoral ? Dès le 5 mars dernier - c'est-à-dire dix jours avant le premier tour du scrutin et une semaine avant l'entrée dans le premier confinement -, la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) redoutait une "année blanche". "Je n'ai rien qui me permet d'être optimiste entre des...