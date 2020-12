Le grand exode des Français vers les villes moyennes ?

(Crédits : Vincent Kessler)

ÉPISODE 2. Si les villes moyennes concilient les avantages des grandes et des petites villes, elles n'en restent pas moins les premières exposées à la crise économique et sanitaire. Il n'y a pas (encore ?) non plus d'impact "significatif" sur l'évolution du marché immobilier, relèvent les notaires. Deuxième volet de notre série « L'immobilier post Covid ».