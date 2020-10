Présentiel, télétravail, tiers-lieu : le bureau déconfiné se cherche encore

"Le bureau n'a pas dit son dernier mot !" Ce constat est signé Ingrid Nappi, professeure-chercheuse à l'ESSEC, titulaire de la chaire Workplace Management et auteure d'une enquête sur 2.643 répondants réalisée entre le 7 et le 20 septembre.

Des bureaux avec peu de collègues

"Le travail va évoluer avec la généralisation du télétravail, mais le bureau sera toujours essentiel pour les organisations. Il est l'élément qui rassemble toutes les dynamiques et les acteurs de l'entreprise", poursuit-elle.

De sa première étude réalisée en avril dernier en plein confinement, il ressortait que quel que soit l'âge du salarié, il imaginait son bureau post-Covid comme un mix entre un peu plus de télétravail et de l'open space avec des postes de travail affectés, où l'on peut décider de la distance. Aujourd'hui, la majorité des employés de bureau (55%) est de retour au bureau physique et constate que le présentiel fonctionne avec le...