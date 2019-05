PAP veut à son tour disrupter les agences immobilières

La présidente de Particulier à particulier Corinne Jolly. (Crédits : DR)

Dans la lignée des jeunes pousses type Proprioo ou Homagency, la plateforme quadragénaire (née en 1975) propose des services dignes d'une startup de la proptech. Sans commission mais via un forfait à prix fixe, De particulier à particulier joue en effet les intermédiaires entre les vendeurs et les acquéreurs dans les plus grandes villes françaises.