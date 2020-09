Bureau fermé, open space, flex office...quelles sont les attentes des salariés dans l'après Covid ?

Le bureau traditionnel ? Le home office ? Le tiers-lieu qui se définit comme un espace de travail alternatif ? Quelle sera la tendance dominante dans le choix du lieu de vie du salarié, dans l'après Covid ? Depuis le 1er septembre, les salarié(e)s ont l'obligation de porter le masque en entreprise, incitant à certain(e)s à télétravailler ou, s'ils le peuvent, à se rendre dans un coworking pour ne pas se retrouver seuls devant leur ordinateur. Sans parler de celles et ceux dont les entreprises qui ont différé, soit jusqu'à une certaine échéance soit sine die, le retour dans un lieu collectif.

De cette période inédite du confinement, les professionnels cherchent en tout cas à tirer des enseignements. D'après un baromètre réalisé par l'IFOP pour BNP Paribas Real Estate sur les Français et le confinement, 40% des actifs ont eu l'impression de moins bien travailler que d'habitude et 50% de ces derniers disent avoir été moins concentrés et donc moins productifs. "Les gens n'ont pas tellement apprécié le télétravail en lui-même, mais plutôt la liberté d'organiser son temps et la possibilité de s'isoler", commente...