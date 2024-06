Saint-Gobain débourse près d’1 milliard d’euros pour s’offrir le chimiste Fosroc

Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé, ce jeudi, l'acquisition pour 960 millions d'euros (1,03 milliard de dollars) de Fosroc, spécialiste de la chimie pour le secteur du bâtiment présent notamment sur les marchés émergents, dont l'Inde.

Saint-Gobain a « conclu un accord définitif » pour le rachat de l'entreprise, qui compte « environ 3.000 employés » et 20 usines dans le monde, selon un communiqué.

Avec 35 autres acquisitions depuis 2021, « cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l'établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction », avec un chiffre d'affaires théorique total pour ce secteur d'activité de « 6,2 milliards d'euros dans 73 pays », précise le groupe français.

Fosroc bien installé en Inde

Fosroc est présent « particulièrement en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique » avec un chiffre d'affaires de 487 millions de dollars attendu en 2024, un bénéfice d'exploitation d'environ 91 millions de dollars et une croissance annuelle de 11% des ventes sur la période 2021-2024.

Il fournit à l'industrie du bâtiment notamment des additifs pour béton et ciment, des adhésifs et des produits d'étanchéité.

« Fosroc est une référence en Inde, un des pays les plus attractifs au monde pour la chimie de la construction, avec une croissance portée par un plan d'infrastructure ambitieux pour les prochaines décennies », se félicite Saint-Gobain.

Le groupe français a par ailleurs identifié « un fort potentiel de synergies », avec 54 millions de dollars « attendus d'ici la troisième année » après la transaction, notamment grâce à des économies sur les achats, les frais administratifs et les « coûts logistiques et de production ».

Saint-Gobain renforce aussi sa présence en Australie L'entreprise a annoncé, en février dernier, l'acquisition de CSR Limited, une entreprise australienne présentée comme la championne locale des plaques de plâtre, de l'isolation - qui représentent trois-quarts de sa rentabilité - et des solutions de façade, implantée à 95% en Australie et à 5% en Nouvelle-Zélande. Avec 30 sites de production et près de 2.500 employés, elle a réalisé 1,63 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023 ainsi que de « très belles performances » financières « régulières »: une croissance de 6,6% entre 2013 et 2024 et de 8,4% entre 2021 et 2024, et des taux d'EBIDTA (bénéfice avant soustraction des intérêts, impôts, taxes, dotations) de 12,2% et de 17,7% sur ces mêmes périodes.

(Avec AFP)