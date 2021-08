Wall Street exige le vaccin pour ses courtiers, le pass obligatoire dès 3 ans en Israël (bilan Covid du 12 août)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

1. France: confinement renforcé en Guadeloupe

Le gouvernement français a annoncé l'instauration d'un confinement renforcé en Guadeloupe similaire à celui déjà appliqué en Martinique, également dans les Antilles, entraînant notamment la fermeture de restaurants, bars et plages.

Lire aussi 4 mnCovid-19 : après les Antilles, la situation en PACA, Occitanie et Corse inquiète le gouvernement

2. France: fin de la gratuité des tests sans prescription

Les tests de dépistage du Covid-19 sans prescription médicale seront payants à partir de la "mi-octobre" en France, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Un "campagne de rappel" pour une troisième dose de vaccin aux "populations à risque" débutera par ailleurs mi-septembre, a-t-il encore indiqué.

3. États-Unis: la vaccination recommandée aux femmes enceintes

Les femmes enceintes peuvent sans danger recevoir un vaccin contre le Covid-19, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines, confrontées à un niveau préoccupant d'hospitalisations de futures mères.

"Les vaccins sont sûrs et efficaces, et il n'a jamais été aussi urgent d'accroître les vaccinations, alors que nous faisons face au variant Delta hautement contagieux et aux graves conséquences du Covid-19 chez les personnes enceintes", a averti la directrice des Centres de lutte et de prévention contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.

4. États-Unis: Wall Street impose le vaccin obligatoire à ses courtiers

La Bourse de New York va exiger à partir du 13 septembre que les courtiers soient vaccinés contre le Covid-19 pour accéder à sa salle des marchés.

Les traders et autres membres du personnel foulant le parquet boursier devront être totalement vaccinés d'ici le 13 septembre, sauf contre-ordre médical ou exemption religieuse, a indiqué le directeur général du NYSE, Michael Blaugrund dans un email interne obtenu par l'AFP.

En outre, tous les enseignants de Californie devront être vaccinés contre le Covid-19 ou se soumettre à des dépistages hebdomadaires, a annoncé mercredi le gouverneur de cet État où les infections sont en forte hausse.

Aux États-Unis, la vaccination obligatoire contre le Covid-19 progresse : de plus en plus d'instances, d'entreprises et de services fédéraux commencent à l'exiger. Ainsi, l'armée américaine a annoncé qu'elle souhaitait le rendre obligatoire pour ses troupes d'ici mi-septembre. Parmi les entreprises, Disney a indiqué qu'il allait le demander à son personnel contractuel et qu'il négociait avec les syndicats pour étendre l'obligation à tous ses salariés.

Lire aussi 4 mnVariant Delta : Washington maintient les restrictions de voyage aux États-Unis, le tourisme ronge son frein

5. États-Unis: un rassemblement de 500.00 motards à hauts risques

Des dizaines de milliers de motards ont afflué cette semaine vers la petite ville de Sturgis, dans le Dakota du Sud, pour un rassemblement géant malgré un regain des cas de coronavirus aux Etats-Unis.

Les autorités sanitaires ont averti que cette réunion annuelle, qui doit attirer jusqu'à un demi-million de personnes dans cet État du Midwest, pourrait se transformer en événement "super-propagateur"... comme ce fut le cas l'an dernier.

6. Israël : pass sanitaire obligatoire dès 3 ans

Israël a imposé mercredi le pass sanitaire aux enfants de plus trois ans dans le cadre de nouvelles restrictions qui visent à endiguer la propagation du coronavirus.

L'Etat hébreu a remis en place le 29 juillet le pass sanitaire, appelé "badge vert", qui concernait jusque-là les enfants à partir de 12 ans.

Lire aussi 7 mnChampion de la vaccination anti-Covid, Israël partage les recettes de sa stratégie

8. Australie: confinement décrété à Canberra, renforcé à Melbourne

Les cinq millions d'habitants de Melbourne (Australie) resteront confinés au moins une semaine supplémentaire, ont annoncé les autorités qui ne parviennent pas à juguler un regain épidémique.

Un confinement de sept jours de Canberra, la capitale australienne a été décrété jeudi par les autorités après la découverte d'un cas de coronavirus. Environ 400.000 habitants de cette ville, où siège le gouvernement, seront confinés à compter de jeudi 17H00 (08H00 GMT), et rejoindront ainsi les millions d'Australiens du sud-est de l'immense île continent déjà contraints de demeurer chez eux.

"C'est le risque sanitaire le plus grave rencontré par le territoire depuis le début de l'année et même depuis le début de la pandémie", a estimé Andrew Barr, Premier ministre du Territoire de la capitale australienne. Il a ajouté que la personne testée positive au Covid-19 a été au contact avec la population au moment où elle était contagieuse. Contrairement à de nombreuses villes australiennes, Canberra n'a jamais été confinée depuis le début de la pandémie en 2020.

L'Australie a adopté la stratégie du "zéro Covid" mais le variant Delta, hautement contagieux, semble avoir changé la donne et les Australiens sont fatigués de ces confinements répétés.

9. L'Espagne va entamer les essais cliniques de son premier vaccin

L'Agence espagnole des médicaments a approuvé le lancement des essais cliniques sur des humains du premier vaccin espagnol contre le coronavirus.

"L'Agence espagnole des médicaments et des produits de santé a autorisé l'essai clinique du vaccin PHH-1V contre le Covid-19 de la société (espagnole) Hipra", a annoncé l'AEPMS. "Il s'agit du premier essai sur l'homme d'un vaccin mis au point en Espagne", a-t-elle ajouté.

10. Grèce: couvre-feu à Héraklion

La ville touristique de Crète, Héraklion, va être soumise à un couvre-feu nocturne afin d'endiguer la pandémie, alors que le variant Delta prend de l'ampleur ces derniers jours en Grèce.

11. Lybie: inauguration de son plus grand centre de vaccination

La Libye a inauguré son plus grand centre de vaccination contre le Covid-19, le Gouvernement d'unité nationale marquant sa volonté d'accélérer les injections et de rattraper son retard alors qu'une troisième vague affecte le pays.

12. Iran: Khamenei veut freiner la pandémie, une priorité "urgente"

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que la lutte contre le Covid-19 était une priorité "urgente", appelant à accélérer la campagne de vaccination dans ce pays le plus touché par la pandémie au Proche et Moyen-Orient.

Les infections ont connu une forte hausse depuis juin, les autorités évoquant une "cinquième vague" causée par le variant Delta.

___

DONNÉES SUR LA RECHERCHE MÉDICALE

L'OMS teste 3 traitements de plus: artésunate, imatinib, infliximab

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement prochain de nouveaux essais cliniques dans le monde pour mesurer l'efficacité de trois traitements contre le Covid-19 supplémentaires: l'artésunate, un traitement contre le paludisme dans sa forme grave, l'imatinib, utilisé contre certains cancers et l'infliximab, un traitement pour les troubles du système immunitaire.

Valneva prolonge les essais de son vaccin

Le laboratoire franco-autrichien Valneva, qui développe un vaccin contre le Covid-19, va mener un nouvel essai pour s'assurer de son efficacité et de son absence de danger chez les plus âgés.

___

DONNÉES COVID MONDE ET PAR PAYS

Plus de 4,3 millions de décès dans le monde, un chiffre très sous-estimé selon l'OMS

La pandémie a fait au moins 4.314.196 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur près de 204 millions de contaminations, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (618.845), devant le Brésil (565.748), l'Inde (429.179), le Mexique (245.476) et le Pérou (197.102).

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 564.773 morts et 20.212.642 cas, l'Inde avec 429.179 morts (32.036.511 cas), le Mexique avec 245.476 morts (2.997.885 cas), et le Pérou avec 197.102 morts (2.127.034 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 598 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (295), la République tchèque (284) et le Brésil (266).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient mercredi à 10H00 GMT 1.396.096 décès pour 41.678.116 cas, l'Europe 1.215.500 décès (59.948.725 cas), l'Asie 711.256 décès (46.626.033 cas), les Etats-Unis et le Canada 644.817 décès (37.497.934 cas), l'Afrique 178.873 décès (7.087.105 cas), le Moyen-Orient 166.168 décès (11.061.439 cas), et l'Océanie 1.486 décès (94.950 cas).

___

Méthodologie : Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

(avec AFP)