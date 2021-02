ZOOM. Le Covid-19 bouscule-t-il le marché pharmaceutique mondial ?

A l'origine de milliards de dollars de commandes dépensés par les États pour vacciner leur population, que pèse réellement la vente de vaccins ? Certainement pas autant que leur renommée. De fait, sur un marché pharmaceutique estimé à 1.106 milliards de dollars (977 milliards d'euros) en 2019 au niveau mondial (chiffres de la société de conseil IQVIA), les vaccins représentent 46 milliards de dollars en 2019, d'après un rapport de Fortune business Insights. Avec moins de 5% du marché global, la course aux vaccins ne bouleversera donc pas l'ordre pharmaceutique mondial.

L'industrie pharmaceutique est-elle pour autant un marché concentré ?

Pfizer, Sanofi, Novartis, Merck & Co et l'ensemble des grands noms du secteurs, communément appelés les « Big Pharma », centenaires pour certains, sont en effet indéboulonnables. Néanmoins, la concentration de l'industrie pharmaceutique est moins forte que dans d'autres secteurs. En effet, les dix premières entreprises pharmaceutiques mondiales détiennent moins de la moitié des parts du marché global. En comparaison, les cinq plus grands groupes automobiles mondiaux regroupent eux plus de la moitié du marché automobile mondial en 2019.

De plus, le chiffre d'affaires annuel des plus grands laboratoires oscille entre 30 et 50 milliards d'euros, soit quatre fois moins que les géants d'autres secteurs comme Total...