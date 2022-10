Allemagne : le gouvernement s'attend lui aussi à une récession en 2023

La confirmation ne devrait pas tarder, au plus tard la semaine prochaine. Le gouvernement allemand anticipe une récession de son économie en 2023 avec une contraction de 0,4% sur l'ensemble de l'année d'après une source citant à Reuters des chiffres provisoires ce jeudi 6 octobre. Les raisons sont multiples : la crise énergétique, la hausse des prix et des goulets d'étranglement qui touchent les chaînes d'approvisionnement.

Le gouvernement allemand aurait aussi abaissé sa prévision de croissance pour 2022 à 1,4%, toujours selon la source, contre une estimation en avril de 2,2%. Pour 2023, la prévision actuelle officielle de hausse du produit intérieur brut (PIB) est de 2,5%. En ce qui concerne l'évolution des prix, le gouvernement s'attend à un taux d'inflation toujours élevé, à 7,9% cette année et 8% en 2023, a indiqué la source.

Contacté par Reuters, un porte-parole du ministère de l'Économie a déclaré que le ministre Robert Habeck dévoilerait la semaine prochaine les nouvelles prévisions. « Il n'y a pas encore de chiffres définitifs. Le travail de finalisation est en cours », a-t-il ajouté.

Convergence des prévisions

Le scénario de la récession est en tout cas déjà anticipé depuis la rentrée. Fin septembre, les prévisions des principaux instituts économiques ont en effet indiqué que l'économie allemande doit se préparer à une année 2023 de récession.

Selon eux, la crise énergétique provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine a été le déclencheur du ralentissement de la conjoncture dans la première économie européenne. « La principale raison de la détérioration des perspectives économiques est la réduction des exportations de gaz de la Russie », écrivent les instituts (DIW, IFO, IFW, IWH et RWI) dans leur rapport d'automne.

Selon les experts, le PIB allemand devrait encore progresser de 1,4% cette année. Mais ils prévoient une contraction de 0,4% l'an prochain, suivie d'une augmentation de 1,9% en 2024.

La récession est également le scénario retenu pour l'Allemagne par l'OCDE. Dans des prévisions publiées la semaine dernière, l'organisation voit le PIB du pays reculer de 0,7% l'an prochain, soit un plongeon de 2,4 points par rapport à la précédente prévision. Quelques jours plus tôt, la Banque centrale allemande avait aussi annoncé que le PIB allemand devrait « sensiblement reculer au quatrième trimestre » et « probablement au premier trimestre de l'année à venir », sans toutefois avancer de chiffres précis.

Une inflation record et un plan qui fait débat

L'Allemagne a connu en septembre une inflation à 10% sur un an, soit la valeur la plus élevée enregistrée depuis décembre 1951. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le taux d'inflation devrait « encore augmenter au cours des prochains mois », d'après les principaux instituts économiques. La hausse moyenne annuelle des prix pour 2023 devrait atteindre 8,8%, qui s'empilera sur les 8,4% prévus pour cette année. Ce n'est qu'en 2024 que l'inflation pourrait refluer autour de la barre des 2%, objectif défini par la Banque centrale européenne.

Pour tenter de renverser la tendance, le gouvernement allemand a annoncé la semaine dernière débloquer 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie. « Les prix doivent baisser (...), le gouvernement allemand va tout faire pour les faire baisser » aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, a ainsi déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. Un plan d'aide massif que certains responsables européens dénoncent, notamment côté français. Ils craignent que cette lourde somme fragilise les économies et plaident plutôt pour des actions coordonnées à l'échelle européenne plutôt que des actions pays par pays.

(Avec AFP et Reuters)