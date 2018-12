Chauffage : Engie veut redonner du pouvoir d'achat

LA TRIBUNE - L'énergie est un sujet central dans la crise actuelle du pouvoir d'achat. Au-delà du gel provisoire des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz, annoncé par le gouvernement, quel rôle peuvent jouer les entreprises ?

ISABELLE KOCHER - L'énergie est un sujet particulier puisque tout le monde en consomme, et cela représente d'ailleurs une part non négligeable du budget des ménages. Nous avons travaillé avec le gouvernement pour garantir la stabilité des tarifs réglementés du gaz jusqu'en juin.

Devant la confrontation entre fin du mois et fin du monde à laquelle on assiste, nous pensons chez Engie que la transition énergétique doit être une chance pour tous, sinon elle ne pourra pas se produire.

Notre fil rouge à nous, c'est ce que j'appelle « la transition énergétique compétitive ». Il n'y a pas d'espace pour que les ménages paient leur énergie plus cher. Pas plus que pour les entreprises, pour lesquelles c'est un facteur de compétitivité. Il faut donc être capable de leur proposer une énergie propre tout en les aidant à faire des économies d'énergie. C'est ce que nous faisons chez Engie depuis trois ans.

Nous avons mis notre groupe en action. Devant cette crise, qui reflète un malaise qui couve de longue date, mais qui a éclaté de manière spectaculaire il y a quelques semaines, j'ai choisi d'accélérer.

Concrètement, que proposez-vous ?

Aujourd'hui, nous avons décidé de régler le sujet des vieilles chaudières, c'est-à-dire celles de plus de 8 ans. Il y en a trois millions en France, et elles consomment 30% d'énergie en plus par rapport aux chaudières modernes pour un confort de chauffage moindre. Or ceux qui ne changent pas de chaudière sont ceux qui n'ont pas les moyens de faire le chèque initial. C'est pourquoi nous proposons une offre packagée intégrant un remboursement mensuel du nouvel équipement, d'un montant inférieur aux économies d'énergies réalisées. C'est donc un gain immédiat de pouvoir d'achat.

C'est une offre que nous avons lancée en test en 2018, et dont les résultats nous ont prouvé que notre intuition de départ était juste. Tout le monde a envie de moderniser sa façon de consommer de l'énergie, mais il ne faut pas que cela coûte plus cher.

Qu'annoncez-vous de nouveau aujourd'hui ?

Nous allons faire évoluer cette offre dès le mois de janvier 2019, d'une part en abaissant encore les « loyers » mensuels proposés, d'autre part en prenant en charge toute la partie concernant les aides auxquelles peuvent prétendre les ménages. Il est en effet extrêmement compliqué de s'y retrouver, même les associations de consommateurs s'y perdent. C'est pourquoi nous avons décidé de nous occuper de tout. Nous évaluons à trois ou quatre heures par dossier le temps d'interaction avec chaque personne, et nous formons actuellement des équipes dédiées. En organisant ces interfaces à grande échelle, nous gagnerons certainement en efficacité.

Cette baisse des loyers est rendue possible à la fois grâce à l'optimisation de nos process, que nous avons pu tester ces derniers mois, et grâce à l'élargissement du mécanisme des CEE, ou certificats d'économie d'énergie (dont les fournisseurs d'énergie doivent émettre un certain volume chaque année en échange des économies d'énergie qu'ils font réaliser à leurs clients, et qui n'englobaient pas jusqu'à présent le changement de chaudière, Ndlr).

Souhaitez-vous vous présenter comme l'énergéticien champion du pouvoir d'achat ?

Cette offre illustre très clairement notre valeur ajoutée, qui consiste à faire faire des économies d'énergies à nos clients. Il y a un alignement complet entre ce que nous faisons et le gain de pouvoir d'achat pour nos clients.

Toute notre organisation est articulée autour des gains de pouvoir d'achat et de compétitivité des entreprises. En tant que spécialistes de l'efficacité énergétique, nous savons que les gisements d'économies d'énergie sont considérables.

C'est pour cela que nous avons décidé de commercialiser cette offre innovante, intégrant une solution de financement.

Nous proposons déjà à nos clients industriels des offres dans lesquelles nous finançons des changements d'équipement. Ou à des villes, auxquelles nous proposons par exemple des systèmes d'éclairage publics alimentés en énergie verte et qui, mieux régulés, peuvent entraîner jusqu'à 50% d'économies.

Notre objectif est la remise à niveau des équipements de la maison. Nous commençons avec les chaudières, mais nous développerons aussi courant 2019 des offres sur le remplacement des radiateurs, les pompes à chaleur...

Les résultats de la COP24 ont été plutôt décevants, considérez-vous que les acteurs privés peuvent agir seuls indépendamment des négociations internationales ?

La COP24 n'a pas été l'échec annoncé. Il faut continuer ce travail partenarial entre acteurs publics et privés. Nous pensons qu'il faut à la fois traiter l'urgence climatique et entendre le mouvement sur le pouvoir d'achat.

Passer à grande échelle sur les mécanismes qui permettent de réconcilier ces deux enjeux, c'est ce que j'appelle la « transition énergétique compétitive ». On ne peut pas ne pas écouter ceux qui parlent de leurs fins de mois. Mais il est compliqué également de faire la sourde oreille face à ceux qui parlent de la fin du monde. Car cela deviendra pour nos enfants un sujet de fin du mois.

Propos recueillis par Dominique Pialot