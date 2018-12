"Privilégier l'efficacité énergétique" Isabelle Kocher, Engie

Si les émissions de CO2 n'ont pas augmenté entre 2014 et 2016 malgré la croissance du PIB, cela en revient d'abord aux mesures d'efficacité énergétique. L'Agence internationale de l'énergie a calculé que ces mesures avaient contribué à hauteur de 77 % à la stabilisation des émissions de CO2, devant les changements du mix énergétique, avec le développement du gaz et des renouvelables, à hauteur de 23 %.

Pourtant, l'efficacité énergétique ne fait pas rêver. Moins visible que des installations solaires ou éoliennes, elle reste largement inconnue du grand public et peine à s'imposer en haut de l'agenda politique. Dans l'imaginaire collectif, la lutte contre le réchauffement climatique se mesure avant tout à l'aune du développement des énergies renouvelables.

Ces dernières sont bien évidemment essentielles. Nous devons absolument verdir le mix énergétique, accélérer le déploiement des énergies renouvelables les plus matures (solaire, éolien) et améliorer la compétitivité des énergies renouvelables émergentes (biométhane, hydrogène renouvelable).

Cependant, ces actions ne font sens qu'en complément du développement volontariste de l'efficacité énergétique. Ce n'est pas un hasard si tous les scénarios de développement des énergies renouvelables, comme le scénario 100 % renouvelables de l'Ademe, prévoient des baisses importantes de la consommation d'énergie. Face à l'urgence climatique, l'escalade énergétique, même verte, ne peut pas être la solution.

D'autant que les gisements sont nombreux : bâtiments, villes, industries, transports. Nous pouvons déployer une multitude de solutions pour améliorer l'efficacité de nos consommations : isolation des bâtiments, réseaux de chaleur et de froid dans les villes, conversion des chaudières au fioul, solutions de stockage... Surtout, le digital nous ouvre de nouveaux horizons puisque nous sommes à présent capables d'optimiser en continu la performance énergétique des bâtiments, des réseaux électriques ou de la circulation urbaine grâce à des objets connectés, au big data et l'intelligence artificielle.

Au-delà d'une consommation au plus juste, nous devons adapter nos comportements dans une véritable démarche de sobriété énergétique. Certains outils peuvent nous y aider, comme l'application « We Act for Good » développée par WWF, qui invite les utilisateurs à choisir un défi écologique comme « optimiser l'énergie » ou « vers le zéro déchet ».

Dans un monde qui n'a pas de « planète B », cette stratégie de l'efficacité énergétique doit devenir la première des priorités, comme le rappelle Franck Bruel dans son ouvrage L'énergie efficace, quand moins et mieux font plus. Source d'énergie universelle, elle est la seule qui nous dispense d'une incessante escalade énergétique, qui soit accessible à tous les pays de la planète, qui ménage les ressources et rend enfin possible un progrès harmonieux.