Climat : le chef de l'ONU exhorte Biden à se réengager avec des objectifs "ambitieux"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi Joe Biden à proposer une "nouvelle contribution nationale" ambitieuse pour les dix ans à venir dans la lutte contre le réchauffement climatique, en se félicitant par ailleurs du réengagement américain à l'égard de l'OMS.

Dans la lutte contre le réchauffement climatique, "il y a un très long chemin à parcourir", note le chef de l'ONU.

"La crise climatique continue de s'aggraver et le temps presse pour limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius et construire des sociétés plus résilientes au climat qui aident à protéger les plus vulnérables", avertit Antonio Guterres.