Déchets : en Île-de-France, la poubelle de tri est la plus génératrice d'emplois directs

Comparé à l'ensemble des flux constituant les déchets ménagers pris en charge par le service public, celui des emballages et des papiers et cartons est le plus vertueux en termes de création d'emplois directs. C'est l'un des principaux enseignement ressortant d'une étude menée récemment par l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France (Ordif), à l'échelle de la région et en fonction des données de 2014. Pour 1.000 tonnes de déchets traités, 5,4 emplois équivalent temps plein (ETP) se révèlent en effet nécessaires pour ce flux, contre 1,5 pour le verre et 1,4 pour les ordures ménagères résiduelles.

Si ces proportions s'expliquent en partie en raison du moindre poids des emballages et des papiers (un mètre cube de ces déchets pèse 90 kg, contre 300 kg pour ceux de la poubelle résiduelle dite "grise"), ce qui impacte significativement le calcul des moyens consacrés à la collecte, pratiquée essentiellement porte-à-porte, la hiérarchie reste vérifiée dès lors que l'on analyse le nombre d'ETP créés par million d'euros investis (hors TVA) par les collectivités territoriales: 13,2 grâce à la poubelle de tri, contre 10,5 pour le verre et 6,9 pour les ordures ménagères résiduelles.

Plus de 1.000 emplois dans les centres de tri

Cette plus grande création d'emplois s'explique selon l'Ordif en effet non seulement par la collecte, mais aussi par le mode de traitement de ces déchets. Pour 1.000 tonnes, 2,5 des 5,4 ETP sont en effet consacrés au traitement, à savoir au tri, certes de plus en plus mécanisé, mais encore largement manuel. Le traitement des ordures ménagères résiduelles, qui en Île-de-France sont surtout incinérées, dans des usines demandant peu de moyens humains, ne mobilise que 0,2 ETP.

Plus de 1.000 ETP sont d'ailleurs recensés par l'Ordif dans les centres de tri d'Île-de-France, ainsi que 1.300 agents des collectivités dans les fonctions de support au tri. Des chiffres à comparer au 11.000 emplois directs globalement consacrés aux déchets ménagers pris en charge dans la région par le service public -dont un autre millier a toutefois aussi été répertorié au sein des usines d'incinération.

L'incinération à la tête des emplois indirects

Sans surprise, ces rapports s'inversent néanmoins dès lors que l'on prend en compte les emplois indirects, mobilisés par les consommations intermédiaires des opérateurs des déchets dans d'autres branches d'activité. Sur 7.000 au total, 2.600 (38%) sont en effet générés par l'activité d'incinération, en raison de son poids dans le budget des collectivités locales ainsi que de son caractère intensément capitalistique: les dépenses associées à ce mode de traitement dépendent en effet surtout de la construction d'usines ou de l'achat d'équipements. Si la collecte mobilise dans son ensemble 1.600 emplois indirects (23% du total, contre 60% de ceux directs), le tri des collecte sélectives n'en génère que 298.