Déchets : à Saint-Ouen, le pari d'un incinérateur plus acceptable pour les habitants

Les fumées blanches rejetées par la haute cheminée n'ont jamais plu aux résident de la ville. Mais en 1990, lorsque le centre d'incinération des déchets du Syctom à Saint-Ouen a été construit, peu d'habitations existaient à proximité. Situé à l'Ouest de la municipalité, il était essentiellement entouré d'installations voire de friches industrielles.

Le lancement en 2007 d'un projet de rénovation du quartier, incarné par la création d'une "zone d'aménagement concerté" (ZAC) dite des "Docks", change complètement le paysage. La construction d'un éco-quartier, incluant des écoles, des logements sociaux, des bureaux et un parc, rend notamment de moins en moins acceptable l'ancien aspect du centre de valorisation énergétique. Le Syctom, syndicat métropolitain en charge du traitement des déchets ménagers, propriétaire du site, a donc décidé de lancer un projet de modernisation et d'intégration urbaine, dont les travaux ont débuté jeudi 17 mai.

Moins de fumée et 600 arbres

Le premier objectif de ce projet, dont le coût global dépasse les 200 millions d'euros, est bien sûr celui d'éliminer les fumées blanches. Bien que conformes à la réglementation européenne en vigueur, elles feront désormais l'objet d'un nouveau traitement dit "sec", afin de réduire les émissions de vapeur d'eau et de poussières, et d'en même temps, en récupérer la chaleur fatale. La performance énergétique du site pourrait ainsi croître de 17%.

Le deuxième enjeu en termes d'acceptabilité est l'intégration architecturale et paysagère du site. Ce volet a été confié au cabinet d'architectes Reichen et Robert & Associés, spécialisé dans la rénovation de bâtiments issus du patrimoine industriel, tels que la Cité du cinéma à Saint-Denis. L'"habillage" de l'usine de Saint-Ouen a dû tenir compte d'une contrainte spécifique, explique Bernard Reichen : pendant toute la durée des travaux, elle continuera de réceptionner, traiter et valoriser les déchets ménagers des habitants de Saint-Ouen et de 16 autres communes environnantes. Le projet prévoit 5.800 m² de végétalisation en pleine terre, 7.700 m² de toitures végétalisées et 600 arbres plantés, ainsi qu'une installation artistique inédite, "Pixels light", de l'artiste Miguel Chevalier, active de jour comme de nuit. Une rénovation esthétique qui profitera aux riverains, mais devrait aussi faire du site un lieu de tourisme industriel, espère Bernard Reichen.

Enfin, la rénovation inclut un aspect strictement environnemental : une amélioration du traitement des effluents industriels, afin de réduire la consommation d'eau et les rejets liquides dans le réseau d'assainissement. Les accès à l'usine par voie terrestre et fluviale ont aussi été réorganisés.

Les trois chantiers seront portés simultanément, mais le Syctom assure avoir signé une charte visant à limiter les nuisances. Il promet qu'à l'issue, en 2021, l'Étoile Verte portera enfin bien son nom...