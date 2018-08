Déforestation importée : l’Europe incapable de s'accorder face au fléau

La lutte contre la déforestation importée, première responsable du déboisement dans les pays en développement, peine à s'organiser en Europe.

Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les consommateurs européens ont été responsables d'un tiers de la déforestation dans le monde entre 1990 et 2015, soit l'équivalent de 43 millions d'hectares de forêts détruits en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

Les importations de produits tels que l'huile de palme, le soja ou encore le cacao sont les principaux responsables de la déforestation dans les pays du Sud.

« Nous, Européens, nous sommes de grands consommateurs de cacao et de chocolat. Donc nous avons une responsabilité particulière dans la chaîne logistique de ces produits », a détaillé Linda McAvan la présidente de la commission développement au Parlement européen.

Le Parlement européen a organisé mi-juillet une audition sur la filière cacao et son impact sur les forêts tropicales. Premier consommateur de chocolat au monde, le continent européen est indirectement responsable de la déforestation alarmante en Côte d'Ivoire et au Ghana, les deux principaux pays exportateurs de fèves.

« L'Union européenne doit relever le défi, en tant que premier importateur, transformateur et consommateur de chocolat au monde, et siège des plus grandes compagnies chocolatières au monde », a déclaré Julia Christian de l'ONG Fern.

Le continent importe à lui seul 60 % de la production mondiale de fève pour satisfaire sa demande intérieur en chocolat.

Impact de la déforestation importée

Mises en oeuvre ces dernières années, les initiatives de certification mises en place au sein de la filière cacao n'ont pas eu l'effet escompté sur la protection des forêts tropicales. « Il y a eu des initiatives dans la filière cacao en matière de lutte contre la déforestation, mais elles n'ont pas été très fructueuses », a constaté Linda McAvan. Aujourdhui, pour répondre à la demande européenne, les pays producteurs comme la Côte d'Ivoire se sont mis produire massivement, quitte à empiéter sur les forêts protégées.

« Au Ghana, la culture de cacao génère un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, et pèse pour 9% du PIB du pays en 2017... mais entraine aussi 80% de la déforestation dans le pays. En 20 ans, la production de cacao est passée de 300 000 tonnes à 900 000 tonnes, soit une hausse de 200% », rappelle Obed Owusu-Addai, de l'association EcoCare Ghana.

« Et aujourd'hui, on estime qu'environ 20% de cette production provient de zones protégées », assène-t-il.

Responsabilité européenne

Pour endiguer le fléau, la question de la mise en oeuvre d'une législation contraignante sur les produits responsables de la déforestation tels que le cacao, le soja ou l'huile de palme est à l'étude.

« L'UE est le premier marché d'exportation, et a un poids certain qui lui permettrait d'imposer des critères d'importation, comme cela existe déjà pour la pêche ou les minéraux ! », explique Obed Owusu-Addai.

« Une approche européenne pour lutter contre la déforestation importée nous faciliterait grandement la tâche. Le problème c'est qu'il y a des initiatives nationales », a expliqué Francesco Tramontin, directeur des affaires publiques Europe du chocolatier Mondelez International.

Mais la création d'une législation européenne pour lutter contre la déforestation importée à l'approche des élections européennes de mai 2018 semble compromise.

« Concernant la création d'un instrument contraignant, il y a une étude de faisabilité sur la lutte contre la déforestation qui vient d'être publiée, où l'on envisage différentes alternatives. Mais la mise en œuvre serait très difficile », a reconnu le représentant de la Commission, Leonard Mizzi.

« Le bloc européen est prêt à mettre sur la table la question de la déforestation importée partout où cela sera nécessaire. Mais la question est : est-ce que les consommateurs sont prêts payer davantage pour des produits plus éthiques ? », a-t-il interrogé.

Une stratégie française

Côté français, la question de la lutte contre la déforestation importée est également au menu du gouvernement, qui a mené une consultation publique destinée dessiner les grandes lignes d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI).

La stratégie française vise entre autres à « encourager les dynamiques européennes et internationales pour lutter contre la déforestation importée », soulignent les ministères en charge de la question. Parmi les pistes évoquées, Paris envisage que l'UE inclut des clauses de non-déforestation dans les accords commerciaux futurs.

« La mise en œuvre d'une stratégie européenne contraignante va déprendre de la pression que vont mettre les États membres sur Bruxelles », explique Clément Sénéchal de Greenpeace. « Mais le calendrier politique devient serré. Et pour l'heure, la France se refuse à interdire purement et simplement la déforestation importée. »

Autre ambiguïté du gouvernement français, l'autorisation délivrée à Total pour la raffinerie de la Mède, qui va importer des huiles de soja et de palme, principalement produits en Amérique du Sud et en Asie. Prévu à l'été 2018, la bioraffinerie pourrait faire doubler la consommation française d'huile de palme, selon les ONG. Un mettre à mal l'ambition française de lutter contre la déforestation.

Par Cécile Barbière, Euractiv.fr

(Article publié le 10 août 2018)

